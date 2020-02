NiGHTS est de retour, mais pas comme prévu

Les fans de SEGA et NiGHTS ont attendu plus de 12 ans pour l’annonce d’un nouvel épisode de la série. Récemment, la franchise a finalement donné de quoi parler, mais si vous êtes de ceux qui veulent entendre parler d’un nouveau jeu qui vous ramène à Nightopia, vous devrez continuer d’attendre, mais la bonne nouvelle est que vous pouvez le faire avec une fantastique collection à ton côté.

Récemment, le célèbre fabricant de figurines de jeux vidéo First 4 Figures a dévoilé sa plus récente statue, Reala, de l’univers NiGHTS, spécifiquement inspirée de la version de cet antagoniste qui apparaît dans NiGHTS: Journey of Dreams.

Cet objet de collection a une échelle de 1: 6, mesure 32 cm et est incroyablement détaillé. Reala peut être vu dans sa pose caractéristique, qui est accompagnée d’une traînée de nuages ​​dans la partie de base, qui peut être éclairée dans la version exclusive de la figure et coûte le même prix que la version standard (329,99 $ USD). Cependant, si vous profitez de la période Early Bird et la démarquez dans les 14 prochains jours (jusqu’au 9 mars), vous pouvez l’obtenir avec une remise de 10%, pour un total de 296,99 $ USD.

Si vous souhaitez séparer votre figure, dans ce lien vous pouvez trouver la version standard et dans cet autre la version exclusive. Ils devraient commencer la distribution à partir du premier trimestre de 2021.

Nous en profitons pour vous annoncer que First 4 Figures organise un concours sur Facebook grâce auquel vous pourrez gagner une statue de Reala. Vous pouvez vérifier plus d’informations dans ce lien.

Nous vous laissons une image et une vidéo de la figure.

Édition exclusive de la figurine Reala

Qu’avez-vous pensé de la collection? Êtes-vous intéressé par lui? Pensez-vous qu’un jour SEGA ramènera la franchise NiGHTS? Dites-le nous dans les commentaires.

Au cas où vous ne le sauriez pas, ce n’est pas la première statue de la collection en série, il y a quelques années la même société de figurines a mis en vente une de NiGHTS, mais elle n’est plus disponible. Si vous êtes de ceux qui attendent le retour de cette IP SEGA, nous vous invitons à ne pas perdre espoir, que l’an dernier un indice est apparu qui pourrait indiquer qu’un nouveau titre est en route.

Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à NiGHTS si vous visitez cette page ou en savoir plus sur la série si vous consultez notre revue écrite de la version HD du titre original.

Restez informé avec nous, dans LEVEL UP.

Source

.