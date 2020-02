Nihon Falcom prépare une nouvelle tranche de Ys

La série Ys n’est peut-être pas aussi populaire en Amérique qu’au Japon, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas un bon nombre de fans qui attendent d’entendre quelque chose en rapport avec la franchise. Pour tous, il y a de bonnes nouvelles, car il a été signalé qu’un nouvel épisode de la série était déjà en cours de préparation.

Dans un récent flux, le président de Nihon Falcom, Toshihiro Kondo, a annoncé qu’ils avaient déjà commencé les préparatifs pour développer le prochain versement de Y, selon Siliconera. Bien que le manager n’ait pas révélé s’il s’agissait d’un tout nouveau titre ou d’une réédition, il prévoyait que d’ici quelques années la franchise fêterait ses 35 ans, alors ils espèrent travailler sur le développement de ce titre afin de pouvoir le révéler bientôt.

“L’équipe Ys a déjà procédé aux Ys suivants, même si je ne peux pas dire si ce sera [Ys] X ou un remake d’un jeu passé. Mon équipe me met la pression en disant: «C’est le 35e anniversaire de Ys ​​en 2 ans», donc je voudrais travailler dur pour que nous puissions le révéler dès que possible », a déclaré Kondo.

Cette nouvelle devrait sans aucun doute être très bonne pour tous les fans de la série, car, bien que le dernier titre de la franchise, Ys IX: Monstrum Nox, ne soit pas encore disponible en Occident, sa localisation pourrait être plus proche et annoncer qu’en Amérique il y aura aussi quelque chose lié aux 35 ans de la franchise.

Que penses-tu de ceci? Êtes-vous impatient de savoir de quel jeu il s’agit? Attendez-vous Ys IX: Monstrum Nox en Amérique? Dites-le nous dans les commentaires.

Bien que Nihon Falcom se concentre sur la localisation de ce dernier opus pour la Chine et la Corée, cela n’a pas anéanti les espoirs des fans occidentaux de le voir un jour dans ces régions. Heureusement, un titre qui a déjà été confirmé pour l’Amérique est la remasterisation de Ys: Memories of Celceta, qui arrivera avec une édition spéciale. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette série, nous vous invitons à consulter cette page.

