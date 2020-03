Nike a fait plus de chaussures PlayStation, mais vous ne pouvez pas acheter ces chaussures

Les récentes collaborations de PlayStation avec Nike ont été parmi les jeux vidéo les plus réussis de la dernière décennie, de l’AF1 classique au PG2 le plus récent. Cette prochaine sneaker, cependant, ne sera pas disponible à l’achat.

Ces Air Max 90 sont limitées à seulement 50 paires, et iront aux gagnants d’un tirage au sort dans le jeu MLB The Show 20. C’est peut-être un geste d’adieu de première partie de Nike, car cette série se ramifiera sur Xbox et Les plates-formes Nintendo dans un proche avenir malgré le fait qu’elles aient été réalisées par un studio Sony.

Quoi qu’il en soit, la palette de couleurs inadaptée ne conviendra pas à tous les goûts, mais les petits doublons du logo PlayStation sont plutôt sympas.

