Ninja a fait un don de 150 000 $ pour aider les personnes touchées par l’épidémie de coronavirus

Le streameur professionnel Tyler “Ninja” Blevins a fait un don de 150 000 $ aux efforts de secours contre les coronavirus.

Comme annoncé sur Twitter (ci-dessous), Blevins et sa femme Jessica ont suivi les traces de Ryan Reynolds et Jimmy Fallon en donnant de l’argent pour aider à lutter contre le coronavirus COVID-19. Tous les trois ont fait un don à Feeding America.

L’organisme de bienfaisance s’efforce de s’assurer que les écoliers reçoivent toujours un repas décent malgré le fait qu’ils soient à la maison. Il vise également à fournir aux personnes dans le besoin des articles essentiels tels que des produits de nettoyage et des produits d’entretien.

“Nous avons été inspirés par @vancityreynolds et @jimmyfallon qui ont tous deux fait des dons à @feedingAmerica. Nous avons fait un don de 150 000 dollars et encourageons les autres à essayer de rester positifs et à pratiquer la distanciation sociale”, a déclaré Ninja.

Dans la vidéo publiée par Blevins, il a encouragé les gens à prendre l’épidémie au sérieux. En outre, le streamer a ensuite demandé au public de pratiquer la distanciation sociale> Il a également demandé à ceux qui avaient de l’argent de le donner également à une bonne cause.

L’année dernière, Ninja a signé un accord exclusif pour diffuser sur Mixer. Il aurait été payé jusqu’à 30 millions de dollars pour ce faire.

Plusieurs événements ont été annulés à la suite de l’épidémie, y compris l’E3 2020. En plus de cela, de nombreuses entreprises telles que Microsoft, Bungie et Google ont demandé à leur personnel de travailler à distance.

