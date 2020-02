Ninja aura sa propre figurine Funko Pop!

Pendant des années, la scène du streaming a fortement cliqué avec les jeux vidéo et aujourd’hui nous vivons à une époque où des millions de fans suivent les créateurs de contenu les plus célèbres, qui ont sculpté leur carrière avec différents titres avec des expériences multijoueurs, à propos de tout. Jusqu’à présent, le plus grand est peut-être Tyler Blevins, mieux connu sous le nom de Ninja, qui n’a pas hésité à tirer le meilleur parti de sa popularité et maintenant il le fera différemment.

Les fuites avant l’American International Toy Fair 2020 arrivent et les nouvelles figurines Funko Pop viennent d’être dévoilées! Leur lancement est prévu cette année. Comme vous le savez, cette ligne de chiffres a gagné en popularité depuis des années. Fait intéressant, l’un des designs est inspiré par le streamer à succès Ninja, qui est depuis longtemps devenu la première figure à signer un contrat exclusif pour qu’une très grande figure passe à Mixer.

Bien qu’il n’y ait toujours pas de détails sur Funko Pop! Depuis Ninja, l’information devrait devenir officielle dans les prochains jours et le streamer ajoute une nouvelle façon de capitaliser sur son succès, comme cela a déjà été fait avec la marque de sport Adidas, la scène de la bande dessinée et même le cinéma.

Plus de New York Toy Fair révèle!

Un officiel révèle demain

📷 @anerdydad pic.twitter.com/DTIUTZZG4f

– Funko POP Hunters (@FunkoPopHunters) 21 février 2020

