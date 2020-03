Ninja Theory est enthousiasmé par cette fonctionnalité de la Xbox Series X

Microsoft révèle de plus en plus de détails sur la Xbox Series X, de sorte que les joueurs sont ravis de ce que la société offrira à la prochaine génération. Les attentes sont élevées non seulement parmi la communauté, car diverses études sont également enthousiasmées par le potentiel de la console.

Ninja Theory, un studio connu pour Hellblade: Senua’s Sacrifice, fonctionne déjà avec le nouveau système Microsoft, car il développe la Saga de Senua: Hellblade II. Pour cette raison, certains de ses membres connaissent déjà de première main certains avantages de la Xbox Series X.

Cette fonctionnalité de la Xbox Series X fait vibrer la théorie Ninja

Il y a quelques semaines, nous avons appris que la Xbox Series X amènerait la section audio des jeux à un nouveau niveau. Selon divers rapports, la console aura un matériel dédié à cette zone, en particulier une puce qui offrira une expérience optimisée et même un lancer de rayons en audio.

Ninja Theory a officialisé ce détail de la console, car ils ont confirmé que le système aura en effet une puce audio dédiée. Plusieurs ingénieurs de l’étude se sont dits “très excités” pour cette nouveauté pour une bonne raison.

Selon eux, la puce permettra aux gestionnaires audio de travailler plus librement, sans qu’il soit nécessaire de sacrifier cette section des jeux au profit d’autres aspects importants.

“C’est extrêmement excitant. Nous allons avoir une puce dédiée pour travailler avec l’audio, ce qui signifie que finalement nous n’aurons pas à nous battre avec des programmeurs et des artistes pour la mémoire et la puissance du CPU”, a déclaré Daniele Galante, membre de l’étude.

David García, responsable de l’équipe audio, était également enthousiaste, car il a déclaré qu’il n’y avait auparavant aucun moyen d’exploiter du matériel audio dédié. «Nous supposons que les graphiques sont alimentés par leurs propres cartes vidéo. Mais en audio, nous n’avons rien eu de tout cela. Maintenant, nous avons un certain pouvoir qui nous est dédié “, a déclaré le créateur.

Galante a ajouté que les ingénieurs du son peuvent désormais moins se soucier de la quantité de sons ou de voix qu’ils souhaitent intégrer dans un jeu. Cela se traduit par moins de limitations et une expérience plus incroyable pour les joueurs.

“Jouer à des jeux vous fait toujours penser à des limitations techniques. Finalement, ces limitations deviennent de moins en moins à mesure que vous évoluez avec les nouvelles consoles”, a expliqué le membre de Ninja Theory.

Au cas où vous l’auriez manqué: Le processeur Xbox Series X pourrait-il correspondre à un Ryzen 5 1600?

Le lancement de la Xbox Series X est prévu pour plus tard cette année. Retrouvez toutes les actualités liées à la nouvelle console dans ce lien.

Source

.