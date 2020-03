Ninja Theory: la culture des jeux en ligne ne doit pas être toxique et en colère

Le développeur de Bleeding Edge, Ninja Theory, a déclaré qu’il voulait s’assurer que son prochain jeu de combat n’aurait pas la même toxicité et la même culture en colère que de nombreux titres.

C’est selon le directeur créatif Rahni Tucker, qui a déclaré à PCGamesN que le studio voulait s’assurer que son prochain bagarreur avait une atmosphère amusante et agréable. Le développeur dit que Ninja Theory a opté pour un ton esthétique et énergique coloré afin de créer une atmosphère différente de celle des titres similaires sur le marché.

“Personnellement, je trouve parfois que la culture des jeux en ligne peut être un peu toxique et un peu en colère et nous nous disions:” Pourquoi faut-il que ce soit comme ça? “”, A déclaré Tucker.

«Nous avons réalisé que nous pourrions faire un jeu qui célèbre la compétition de la manière que vous iriez avec un groupe de vos amis et jouer au foot dans le parc, où vous êtes les uns contre les autres pendant que vous jouez, mais ensuite vous allez aller prendre une bière après. Nous avons donc pensé que nous devions faire en sorte d’être amicaux, agréables et ludiques. Le tout est un peu ironique. C’est censé être amusant, non? Ce n’est pas censé mettre les gens en colère. C’est le genre de communauté que nous voulons aider. “

Bleeding Edge a été révélé à l’E3 2019 et est le premier titre à sortir de Ninja Theory depuis que le studio a été acquis par Microsoft en 2018. La firme a révélé qu’un autre titre est en préparation, baptisé Project Mara, en plus d’un suivi- jusqu’à 2017 smash hit Hellblade: Senua’s Sacrifice.

Bleeding Edge est prévu pour une sortie le 24 mars.