Ninjala détaille sa passe de bataille et le temps entre les mises à jour

Chewing-gum ninja no jutsu! Êtes-vous prêt pour la beta de Ninjala la semaine prochaine? Le Free to play de Gung Ho Online avec ces gentils ninjas alimentés par le chewing-gum se définit progressivement grâce aux journaux de développement. Aujourd’hui, nous vous apportons un nouveau journal de développement axé sur votre passe de combat, le temps entre les mises à jour et la façon de développer les personnages.

Ninjala aura 100 niveaux par passe de combat et sera mis à jour toutes les 8 à 10 semaines

En fait, j’ai déjà mentionné l’existence d’un laissez-passer de combat, mais pour être plus précis, il faudrait parler du Col de Ninjala, un système d’incitation supplémentaire similaire à celui d’autres jeux similaires, qui vous permettra de progresser à travers 100 niveaux en obtenant différents objets esthétiques basés sur la mise à niveau tout en jouant ou en accomplissant diverses missions. Et à quelle fréquence les saisons changent-elles? Eh bien, le plan initial est que Ninjala reçoit des mises à jour importantes toutes les 8 ou 10 semaines. Renouveler ou mourir, ce qu’ils disent!

Enfin, en termes de progression du personnage, il y a deux façons de le faire. Le premier grâce aux Shinobi Cards, des capacités passives qui donneront des avantages à nos ninjas dans certaines situations. Par exemple, la carte “Sudden Burst” nous permet d’activer une fois notre capacité spéciale, même lorsque nous n’avons rien sur la barre spéciale. Il peut être utilisé même en début de combat, où personne n’a de barre spéciale! Attaquez vos ennemis par surprise de toutes vos forces! La deuxième façon de s’améliorer est grâce à la médaille Ninja grâce à laquelle vous pouvez débloquer des codes d’assistance, qui renforcent les cartes Shinobi.

Ici, nous vous rappelons les horaires de la beta de Ninjala:

De 21h00 à 21h59 (Espagne) / de 14h00 à 14h59 (Mexique) / de 16h00 à 16h59 (Chili) le 28 avril. De 05h00 à 05h : 59 (Espagne) 29 avril / 22h00 à 22h59 (Mexique) le 28 avril / 23h00 à 23h59 (Chili) le 28 avril De 13h00 à 13h59 ( Espagne) / 06h00 à 06h59 (Mexique) / 08h00 à 08h59 (Chili) le 29 avril

