Ninjala lance une série d’animation pour nous parler de son monde

Dans cette maison, nous suivions Ninjala depuis un certain temps, ce jeu multijoueur de ninjas et de chewing-gum qui arrivera enfin sur Nintendo Switch en tant que Free to Play le 27 mai. Avec son esthétique juvénile, qui ne cache pas son inspiration dans Splatoon, GungHo Online Entertainment souhaite que les utilisateurs de la console hybride Nintendo passent l’été sur la base de gâteaux dans cet univers de ninjas et de chewing-gum. Ce que je pense que nous ne nous attendions à aucun, c’est que la société était si sérieuse avec ce jeu, du moins pas au point de publier une série d’animation en trois dimensions, avec des niveaux de production assez élevés, pour expliquer leur univers.

D’où vient la gomme ninja de Ninjala?

Malheureusement, le chapitre d’ouverture n’a pas de sous-titres et est uniquement en audio anglais, mais il est toujours assez facile à suivre. Pour résumer un peu, nous trouvons trois ninjas scientifiques essayant de développer la gomme ninja. Après 2502 échecs, ils parviennent finalement à le fabriquer, mais il s’avère qu’au final, il a un effet secondaire particulier qui explique le jeune âge de tous les ninjas du jeu. J’espère qu’ils ajouteront progressivement des sous-titres en plusieurs langues pour cela et pour le reste des épisodes à venir.

Voir aussi

La vérité est que GungHo Online Entertainment veut tout faire avec Ninjala et il peut s’agir de l’un de ces jeux tiers exclusifs à Nintendo Switch qui, sans manger ni boire, est l’un des plus joués et des plus importants du catalogue grâce à sa gratuité.

Source

Connexes