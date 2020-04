Ninjala montre son gameplay dans une nouvelle bande-annonce. Un gameplay pour tout le monde!

Nombreux sont ceux qui veulent déjà s’enfoncer les dents Ninjala le prochain jeu gratuit de divertissement en ligne GunHo Nintendo Commutateur, mais vous devez encore attendre le 27 mai (et vous n’avez pas besoin d’avoir un abonnement Nintendo Switch Online pour en profiter). Ainsi, pour rendre l’attente un peu plus supportable, l’entreprise derrière ce titre a lancé un nouvelle bande-annonce dans laquelle on peut voir le gameplay et comment les chewing-gums se marient parfaitement avec les coups que nous pouvons distribuer à nos amis et à nos ennemis.

C’est grâce à la chaîne YouTube officielle de Ninjala que nous avons pu voir la dernière bande-annonce de ce jeu très compétitif. Ainsi, dans la vidéo, nous pouvons voir l’un de ces Battle Royale dans lequel les personnages sont battus même dans la carte d’identité, tout cela grâce aux différentes armes auxquelles ils ont accès. Par conséquent, il est plus que clair que nous sommes face à un titre compétitif des plus amusants qui nous fera coller ensemble devant l’écran pendant quelques (nombreuses) heures, jusqu’à atteindre le sommet du classement.

De cette façon, nous devons encore attendre un peu plus d’un mois pour profiter de Ninjala, mais nous voyons déjà que l’attente en vaut la peine. Et vous, avez-vous vos clics prêts? Faites attention à ce qu’ils ne collent pas à vos cheveux, dont nous savons par la suite qu’ils coûtent cher à enlever!

