Ninjala n’exigera pas que Nintendo Switch Online soit jouable

L’une de ces belles petites surprises du passé Nintendo Direct Mini est que Ninjala, le jeu multijoueur de GungHo Online Entertainment qui rappelle désespérément un autre calmar vedette, arrive sur Nintendo Switch le 27 mai en tant que jeu gratuit. Ainsi, il rejoint le pari sur les jeux multijoueurs qui choisiront de laisser tout le monde jouer sans avoir à acheter quoi que ce soit, mais qui paiera sûrement beaucoup d’argent sur la base d’éléments cosmétiques. Mais est-ce vraiment un Free2Play ou devez-vous avoir un abonnement à la Nintendo Switch Online?

Ninjala ne nécessite pas d’abonnement à Nintendo Switch Online

Comme les autres F2P qui peuplent la console Nintendo comme Fortnite, Smite ou Paladins, Ninjala n’aura pas besoin d’un abonnement au service en ligne de Nintendo. Je pense que je me souviens qu’il n’y a aucune déclaration officielle de Nintendo à ce sujet, mais nous pourrions affirmer fermement que le Big N rejoint la politique d’autres sociétés pour permettre à ces jeux gratuits d’être joués gratuitement, indépendamment de la redondance, sans avoir à payer pour autre chose. .

Et qu’est-ce qu’un jeu compétitif aujourd’hui sans mode Battle Royale? Il s’agit en fait d’un mode tout contre tous où huit joueurs s’affrontent. Ci-dessous vous pouvez voir un petit journal de développement où ses créateurs donnent plus d’informations de cette manière et la personnalisation des personnages:

En plus de nous enseigner quelques compétences de base telles que courir à travers les murs, augmenter avec du chewing-gum et s’habiller comme des éléments de l’environnement, ils nous parlent également de l’importance de la barre d’alimentation ninja et comment en la remplissant, nous pouvons effectuer des Jutsus spéciaux avec lesquels assommer l’ennemi. En mode Battle Royale, chaque joueur est seul et doit obtenir le plus de points en brisant des drones, en envoyant des rivaux voler (Ippon est appelé ainsi) et en éliminant leurs ennemis.

En ce qui concerne la personnalisation, la vidéo nous apprend comment nous pouvons changer les vêtements et l’apparence physique à notre goût, ainsi que les armes, la bande sonore et les gestes. Dans la vidéo, ils profitent également de l’occasion pour dire que Ninjala aura des mises à jour gratuites tous les deux mois et demi ils ajouteront du nouveau contenu. Malheureusement, ils ne commentent pas comment ils seront réalisés ou le type de monétisation que le jeu aura. Il faudra quelques mois pour découvrir

