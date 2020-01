N’insérez pas d’objets étrangers dans la fente de jeu

Nintendo Switch C’est une plateforme qui nous permet de jouer de nombreux titres quand nous voulons, où nous voulons et comment nous voulons grâce à ses fonctionnalités de console hybride uniques. Cependant, si nous ne nous en occupons pas, comme nous le ferions avec d’autres plateformes, la durée de vie de notre console pourrait être réduite, et donc un compte japonais de Twitter Nintendo, celui du support technique, a lancé un nouvelle image dans lequel les utilisateurs sont informés de quelque chose qui, bien que cela semble logique, nombreux sont ceux qui le font et, par conséquent, l’endommagent.

Nintendo Switch ne prend pas en charge les objets autres que les jeux dans la fente pour carte des jeux. Quelque chose d’évident que de nombreux utilisateurs ignorent!

– 任天堂 サ ポ ー ト (@nintendo_cs) 22 janvier 2020

Il y a beaucoup de gens qui sont étonnés quand ils apprennent que le shampoing pour se laver les cheveux comporte généralement des instructions, mais la vérité est qu’il y a des gens qui n’ont pas deux orteils et ne respectent pas ces actions qui sont du bon sens. Si ça s’appelle «ranura pour les cartes de jeu«, Que doit-on y introduire? Exactement, seules les cartes des jeux. Parce que de nombreux utilisateurs introduisent d’autres types d’objets, ce qui réduit la durée de vie de notre Nintendo Switch, le compte Twitter japonais officiel du Grand N dédié au support technique a propagé un nouvelle image informative dans laquelle vous pouvez clairement voir que vous n’avez qu’à introduire des cartes en bon état, car ceux endommagés pourraient également gâcher le lecteur de console.

De cette façon, cela ne fait jamais de mal de se rappeler que, si nous voulons que le nombre d’heures que nous passons avec une Nintendo Switch entre nos mains soit aussi grand que possible, nous devons le traiter avec soin et ne pas en faire quoi que ce soit qui ne soit pas conseillé par le fabricant.

