“Nintendo 64 a échoué parce qu’ils aiment jouer seuls à des jeux déprimants”

Tout le monde penserait que les chevaux de bataille dans le mauvais appel «Guerre de console» cela pourrait être au pouvoir de la plateforme ou dans ses jeux exclusifs mais il s’avère qu’il y a plus de facteurs, ou du moins c’est ce que croit Hiroshi Yamauchi, quoi qu’il en soit Président Nintendo jusqu’en 2002 qu’il avait une autre vision sur le sujet et en particulier sur la raison pour laquelle Nintendo 64 perdu la bataille contre Playstation 1 Au Japon: jeux déprimants.

Le manque de soutien de tiers qui préféraient publier avant sur d’autres plateformes que chez Nintendo était l’une des grandes causes du succès? de Nintendo 64 mais M. Hiroshi Yamauchi ne l’a pas vu de cette façon. Ils ont découvert les compagnons de Nintendo Life examen d’anciens numéros de magazines Gamer’s Republic. Dans l’un d’eux, ils font écho à la nouvelle que Yamauchi serait sur le point de quitter le poste de président de Nintendo qu’il occupait depuis 1949. Le magazine souligne qu’il le ferait en 2001 sans savoir qui serait son successeur, il l’a fait en 2002 en faveur de de Satoru Iwata.

Dans les mêmes nouvelles sont recueillies les déclarations de Yamauchi expliquant que oui Playstation a vendu plus de Nintendo 64 au Japon C’était à cause du caractère du public japonais car, selon l’ancien président de Nintendo, “les joueurs japonais aiment être seuls dans leur chambre à jouer à des jeux déprimants”. M. Yamauchi a peut-être en quelque sorte souligné le hikikomori comme responsable de la honte de votre console.

En fait, il y avait plus de facteurs de poids. Revenons à Années 90Lorsque Nintendo a brisé la morue et triomphé des succès de l’enchaînement de l’industrie, d’abord avec NDA puis avec Super Nintendo, en concurrence uniquement avec SEGA pour être les rois du monde des jeux vidéo. C’est une histoire très connue sur la façon dont Nintendo et Sony ils ont commencé à collaborer à la création du CD-ROM Super NES et que ce projet va à l’insigne en faveur de la continuité de la cartouche. C’est là que Nintendo 64 est né et, à son tour, profitant de tout ce travail précédent, Sony a décidé de se lancer pleinement dans l’industrie avec Playstation One.

Cela lui a même coûté la perte du soutien de tiers aussi importants que Carré qui décide de se lancer Final Fantasy VIJ’ai exclusivement pour la console Sony et j’ai dû passer des décennies avant de voir cette saga classique s’exécuter sur une console du Grand N. Le reste est de l’histoire: un Nintendo 64 ça ne s’est pas passé aussi bien que prévu et Sony changé le paradigme de l’industrie Avec votre console. Le reste appartient à l’histoire.

