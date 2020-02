Nintendo a déplacé la terre et l’air pour égayer une grand-mère sans son Game Boy

Au cours des derniers jours, une adorable histoire a été diffusée sur Internet qui raconte l’histoire d’une grand-mère japonaise de 95 ans qui a reçu un cadeau du service client de Nintendo, qu’elle ne pourra jamais oublier. Dans le journal Asahi Shimbun, l’un des journaux les plus anciens au Japon, Kuniko Tsusaka, la fille de la grand-mère, explique comment sa mère a fait du Game Boy son compagnon inséparable, car elle l’a toujours gardée près d’elle. Malheureusement, lorsque sa mère a consommé 95 ans et que sa santé a commencé à en vouloir, son Game Boy ne s’est plus jamais rallumé, il s’était cassé, sans aucune chance de lancer un match à Tetris, comme elle aimait le faire.

C’était le troisième Game Boy que sa mère possédait, et Tsukasa, comme nous l’aurions fait pour n’importe lequel d’entre nous, est sorti à la recherche d’un nouveau dans les rues de la préfecture de Chiba. Malheureusement, son entreprise a échoué, mais ses efforts ont été formidables, mais il n’y avait aucun moyen de trouver une solution pour le Game Boy de sa mère, ni dans les magasins d’occasion, ni dans des locaux susceptibles de le réparer, les stocks de pièces à réparer sont épuisés. Qui sait quand? Donc, Le fils de Tsukasa, qui à son tour voulait aider sa mère, lui a parlé du service exceptionnel au client que Nintendo a offert. Son fils n’avait pas tort dans ses paroles, comme nous le verrons dans les lignes suivantes de cette histoire.

Lorsque le petit-fils de grand-mère a parlé à sa mère de l’excellent service client de Nintendo, il a utilisé les mots kami taiou (神 対 応), qui signifie littéralement «service tout-puissant», ou mieux encore, «interaction divine» pour référence à la haute qualité de service. Cependant, Tsukasa a mal compris les mots de sa progéniture et a pensé qu’elle disait kami (紙), ce qui signifie «papier», alors elle a immédiatement commencé à écrire une lettre à Nintendo attachant le Game Boy inerte. Au fil des jours, l’attente est devenue plus difficile. Jusqu’à ce qu’une semaine se soit écoulée, il a reçu plus qu’une simple lettre papier.

Nintendo dans sa réponse a expliqué que, comme cela est compréhensible, ils n’avaient plus de pièces Game Boy avec lesquelles réparer les mamies, ils ont donc gentiment récupéré une nouvelle orpheline errante dans leurs magasins et l’ont envoyée à côté de la lettre avec leur répondre La mère de Tsukasa a vécu jusqu’à 99 ans et a gardé une bonne santé mentale jusqu’à la fin. Tsukasa a conclu cette histoire émouvante en disant: “Là-bas, elle est très reconnaissante, il me semble.”

