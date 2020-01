Nintendo a des brevets pour une étrange sangle de stylet Switch Joy-Con

Nintendo n’est pas étranger à faire des inventions étranges et originales. C’est pourquoi ce récent dépôt de brevet fait partie de la liste déjà longue de “Huh? Que font-ils?”

Ce récent brevet de la société japonaise montre et décrit une pièce jointe pour le bracelet Joy-Con qui a la pointe de celui-ci sous la forme d’un stylet à utiliser sur l’écran principal du Switch. Il semble également être en mesure d’utiliser la fonction HD Rumble comme une forme d’interaction entre les joueurs et ce qui se passe à l’écran lorsqu’ils utilisent le stylet. Il existe même une forme de sensibilité à la fausse pression qui est activée en appuyant sur un bouton (cela permet de créer des lignes plus fines et plus épaisses, comme si vous appuyiez plus fort sur un crayon ou un pinceau).

On ne sait pas vraiment si ce brevet se concrétisera jamais en un accessoire réel. Comme d’autres sociétés, Nintendo dépose des brevets tout le temps, mais cela n’indique jamais qu’une version officielle est prévue. Les entreprises ont tendance à le faire juste pour protéger leurs idées, au cas où cela deviendrait un vrai produit.

Cela étant dit, Nintendo a déjà développé un stylet officiel pour le Switch; l’un avec un design traditionnel, à cela. Ainsi, cette idée de stylet Joy-Con Strap reste toujours si étrange.

