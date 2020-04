Nintendo a le potentiel de créer un empire numérique à la hauteur de Netflix ou Disney +, selon un investisseur

La société ValueAct estime que sa transition au fil des ans avec les nouveaux services en ligne est bénéfique pour l’entreprise.

Les dernières années ont été bonnes pourNintendo. Le lancement de la Nintendo Switch a été un succès pour la société, avecventes très positivesmois après mois, qui continuent de s’améliorer aujourd’hui, comme le montrent les données sur les ventes aux États-Unis de mars dernier. Et avec une industrie du divertissementde plus en plus axé sur le numérique et les servicesIl y a également eu des avancées dans ce secteur avec le lancement de Nintendo Switch Online. Mais l’un de ses investisseurs va plus loin et est convaincu que Nintendo deviendradans un empire du divertissement numérique comme Disney + ou Netflix.

ValueActest une société d’investisseurs située à San Francisco, quiil a un investissement de 1 100 millions de dollarsdans le Grand N. Cet investissement est récent, ils ont commencé à acheter les actions il y a tout juste un an, et ils ne représentent que2% de l’entreprise. Mais dans une lettre aux actionnaires interceptée par ., ils parlent du potentiel de Nintendo à devenir une force dominante dans le monde numérique: “Nous pensons que Nintendo sera l’un des plus grands services de divertissement numérique au monde, dans une catégorie comparable à Netflix, Disney +, Tencent Interactive Entertainment et Apple Music. “

Dans la lettre, le cabinet indique à ses membres queont eu des entretiens avec le conseil d’administrationde Nintendo, et quefaites confiance à la vision de Shuntaro Furukawaface à l’avenir de l’entreprise et à la valeur de ses investissements. Ce qui est certain, c’est queNintendo a fait de grands progrès ces dernières années dans la diversification de son offredivertissement au-delà des jeux vidéo. Des propositions comme celle du parc d’attractions Super Nintendo World qui sera l’une des grandes revendications d’Universal dans ses salles. Ou, aussi, le film Super Mario avec les créateurs de The Minions.

De bons échantillons deun portefeuille plus diversifié, qui tire le meilleur parti de vos marques. Dans sa déclaration interne, ValueAct note également queTransition numérique de Nintendoavec les nouveaux services Switch et les changements dans leur magasin, ils sont sur la bonne voie etbénéficiera à l’entreprise. Mais pour l’instant, le fait est que les ventes de ses produits se déroulent si bien que Nintendo cherche à augmenter la production sur sa console pour répondre à sa demande, et des jeux récents comme Animal Crossing: New Horizons sont en haut des palmarès des ventes de ces dates.

