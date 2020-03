Nintendo America confirme la réussite de son employé COVID-19

La pandémie de COVID-19 continue de se propager, malgré les différentes mesures (malheureusement plus confinées que préventives) adoptées par les différents gouvernements. Un virus qui, comme cela se produit habituellement dans ce type de cas, ne comprend pas les “classes sociales” ou les secteurs productifs. Cela nous affecte tous, car nous sommes tous un et nous devons donc faire face à ce problème mondial. Nintendo, comme nous en avons discuté il y a quelques heures, a une position claire sur le coronavirus, émettant même une déclaration à l’appui de la décision de suspendre l’E3. Nous savons maintenant que, malheureusement, ceux de Kyoto n’ont pas échappé à la contagion.

Et c’est que le Seattle Times, journal américain populaire, a rapporté qu’un membre du personnel de Nintendo America à Redmond, Washington, avait testé positif pour le coronavirus. Malheureusement, comme cela se produit habituellement dans ces cas, ledit travailleur était en contact avec une partie de la main-d’œuvre, certains travaillaient déjà à domicile, tous étant mis en quarantaine, qu’ils présentent ou non des symptômes. Nintendo a été clair dans sa déclaration officielle:

Nintendo America soutient cet individu alors qu’il se rétablit et continuera de prendre des précautions pour protéger la santé et le bien-être de tous nos employés et de la communauté dans son ensemble.

