Nintendo annonce la présentation d’Indie World pour le 17 mars

Nintendo a annoncé une diffusion en direct d’Indie World Showcase pour demain, le 17 mars, à 13 h 00. ET / 10 A.M. PT. La diffusion en direct contiendra environ 20 minutes d’informations et de détails sur les jeux indépendants.

Les fans peuvent regarder la diffusion en direct sur la chaîne YouTube officielle de Nintendo. Nous pouvons nous attendre à voir les prochains jeux indépendants pour Nintendo Switch, y compris les anciens jeux portés et les nouvelles versions.

Cette vitrine mondiale indépendante aurait probablement été présentée au GDC 2020, qui devait se produire ce week-end, mais l’événement a dû être reporté en raison de problèmes de santé liés aux coronavirus.

Branchez-vous sur le flux en direct avec la vidéo ci-dessous ou cliquez ici.

