Nintendo annonce un monde indépendant pour le mardi 17 mars

L’attente des nouvelles et des annonces pour Nintendo Switch se raccourcit, car elle vient d’annoncer que demain, mardi 17 mars, il y aura une nouvelle présentation de Monde indépendant (ou un “Nindies Direct”). Le streaming durera environ 20 minutes, et ils parleront simplement des prochains jeux indépendants qui arriveront bientôt sur Nintendo Switch.

Il aura lieu à 18:00 heure péninsulaire espagnole. Ci-dessous, nous vous laissons les tweets où vous pouvez accéder au lien de streaming de la présentation.

Voulez-vous assister à la diffusion #IndieWorld en direct? Passez le 17/03 à 18h00 PST pour voir un récapitulatif de 20 minutes de jeux indépendants à venir sur #NintendoSwitch!

🎥 Vous pouvez le voir ici demain: https://t.co/IIumBTtOkr pic.twitter.com/snKec4TxuQ

– Nintendo Espagne (@NintendoES) 16 mars 2020

Branchez-vous demain 17 mars à 10 h 00 PT / 13 h HE pour un nouvel exploit en direct de #IndieWorld Showcase. environ 20 minutes d’informations sur les jeux indépendants à venir sur #NintendoSwitch! https: //t.co/N3Dhh3i7vy pic.twitter.com/dkhvGNnz0Z

– Nintendo of America (@NintendoAmerica) 16 mars 2020

Cela signifie … que la semaine prochaine, il y aura Nintendo Direct?

La vérité est qu’il y a une semaine, une rumeur a placé une présentation indépendante pour cette semaine, qui serait suivie par un général Nintendo Direct la semaine suivante (entre le 24 et le 26 mars, probablement). Malgré le fait que les rumeurs sur une Nintendo Direct aient été incessantes en 2020, cette rumeur a été corroborée par plusieurs sources … et, au moins en partie, elle s’est réalisée.

Voir aussi

Pourtant, il ne serait pas fou de s’attendre à un Nintendo Direct pour la semaine prochaine, dans lequel Nintendo annonce ses nouvelles pour le reste de 2020. Une grande inconnue, car après Animal Crossing: New HorizonsIls n’avaient pas de jeux avec des dates pour les prochains mois. On sait que Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Bravely Deafault 2 ou No More Heroes 3 ils arriveront cette année, mais nous ne savons pas quand. En tout cas, c’est toujours une rumeur, alors prenez soin de vos attentes.

En tout cas, il sera intéressant de voir quel plan de lancement Nintendo a pour cette année … dont la crise due au coronavirus a surpris tout le monde. Pour demain, attendez-vous à de nombreuses annonces de jeux indépendants qui pourraient arriver dans les prochaines semaines ou même plus tôt (ils lancent souvent un jeu en même temps qu’il est annoncé dans la présentation). Pour la plupart, des jeux au format numérique sont parfaits pour profiter de ces jours de quarantaine.

Connexes