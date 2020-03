Nintendo annonce une collaboration sans précédent avec LEGO

Les briques LEGO ont toujours été vues sur les consoles Nintendo … mais jamais auparavant, ce n’était l’inverse. Nintendo vient d’annoncer via Twitter une collaboration historique entre LEGO et Super Mario. Dans le teaser le plus court, nous pouvons voir une figurine Super Mario avec un écran sur la poitrine avec les blocs “?”, Mais au-delà de cela, nous ne savons pas en quoi consistera ce crossover. Combien d’ensembles sortiront? Sur quels jeux seront-ils basés? La logique est de penser qu’il sera limité, du moins pour l’instant, aux produits LEGO, mais … pourrait-il y avoir un jeu vidéo en cours?

TT Games a lancé plusieurs jeux basés sur des franchises LEGO sur consoles depuis 2005, et tous ont été publiés sur consoles Nintendo. Il ne serait pas exagéré de penser qu’une collaboration peut être établie entre TT Games (Warner Bros.Interactive) et Nintendo, avec un jeu qui croise les personnages de Super Mario avec le gameplay et l’apparence des jeux LEGO. Bien sûr, cela vaut la peine d’être vu! Et il existe des précédents pour une telle collaboration: LEGO City Undercover était à l’origine exclusif à Wii U et comprenait des œufs de Pâques de jeux Nintendo, tels que des étoiles et d’autres objets cachés.

LEGO et Nintendo, unis pour la première fois

Il y a quelque chose d’amusant en mer en construction! Ne manquez aucun détail … #LEGO #LEGOSuperMario @LEGO_Group pic.twitter.com/uPwlmNA3xm

– Nintendo Espagne (@NintendoES) 10 mars 2020

“C’est moi, LEGO Mario!”

Restez à l’écoute … #LEGO #LEGOSuperMario #Nintendo pic.twitter.com/kSoboRFX2q

– LEGO (@LEGO_Group) 10 mars 2020

Voir aussi

En tout cas, il faut être attentif aux chaînes Nintendo et LEGO pour en savoir plus sur cet accord inattendu, car pour l’instant, nous ne savons rien de plus. La vérité est que ce n’est pas la première collaboration entre Nintendo et un producteur de jouets de construction, car depuis des années, ils ont pu voir des produits de K’nex avec la licence Super Mario officielle.

Dans d’autres nouvelles liées à LEGO, rappelez-vous que cette année sera le jeu vidéo LEGO Star Wars: The Skywalker Saga pour toutes les consoles, y compris Nintendo Switch. En plus de Super Mario, Quels autres mondes Nintendo aimeriez-vous voir convertis en jouets LEGO?

Connexes