Nintendo applique le télétravail dans ses bureaux de la côte ouest des États-Unis pour le coronavirus

Il rejoint d’autres entreprises du secteur telles que Microsoft ou Bungie qui ont déjà proposé cette pratique à leurs employés.

L’une des nombreuses conséquences de la grave crise sanitaire causée par Covid-19, ou maladie à coronavirus, est la promotion du télétravail dans différentes entreprises où il est possible de l’appliquer, commeNintendo Amrica, qui a suggéré de commencer à rester à la maison pour leurs employés en Californie et à Washington, deux régions duÉtats Unisoù la pneumonie fait déjà des ravages.

La sécurité et le bien-être de nos employés passent avant tout«La sécurité et le bien-être de nos employés sont notre priorité absolue. Nous suivrons de près le développement de COVID-19, etNous partageons nos préoccupations et notre soutien aux personnes touchées par l’épidémie de COVID-19“, expliquent-ils de la filiale américaine dans un message recueilli par le portail spécialisé Games Industry.

Nintendo Amrica n’est pas la seule grande entité industrielle à avoir été forcée de suggérer cette pratique à ses employés. Sans aller plus loin, il y a quelques jours, nous avons fait écho àMicrosoft et BungieIls ont déjà mis en œuvre ces recommandations qui atteignent même les opérateurs du géant de la technologie de Redmond dont la présence physique est nécessaire s’ils sont inclus dans les groupes dits à risque.

Il y a plus de 110 000 cas de Covid-19 enregistrés dans le monde, dont 550 aux États-Unis. Les effets du coronavirus, en revanche, continuent d’être observés dans l’industrie du jeu vidéo, étant déjà une préoccupation pour les organisateurs de l’E3 2020 alors qu’il commence à chercher avec suspicion la fabrication de nouveaux appareils.

On se souvient, d’autre part, que Nintendo Switch pourrait être au bord de la rareté mondiale à cause de cette maladie qui affecte ses points de fabrication.

