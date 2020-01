Nintendo augmente ses prévisions annuelles de ventes de commutateurs après neuf mois plus forts que prévu

Nintendo a relevé ses prévisions de ventes pour le matériel Nintendo Switch au cours de l’exercice financier après des ventes impressionnantes tout au long de 2019.

Comme nous l’avons partagé plus tôt aujourd’hui, les ventes à vie de la Switch ont atteint 52,48 millions depuis son lancement en 2017. 17,74 millions de ces ventes ont été réalisées entre avril et décembre 2019, atteignant presque l’objectif initial de Nintendo pour l’exercice qui s’élevait à 18 millions. Il ne reste plus que trois mois de l’exercice, sans parler des lancements de Animal Crossing: New Horizonle sable Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX, Nintendo a désormais relevé ses prévisions de ventes de Switch à 19,5 millions.

Nintendo a également augmenté ses prévisions de ventes de logiciels Switch. En octobre 2019, Nintendo s’était fixé un objectif de 125 millions de ventes de logiciels Switch pour l’exercice; les ventes réelles de logiciels ont déjà atteint 123,13 millions, poussant les nouvelles prévisions de Nintendo à 140 millions.

Cela s’annonce certainement comme une année assez solide pour Nintendo. Pensez-vous que le Switch a atteint son apogée cette année, ou 2020 sera-t-il tout aussi solide? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.

.