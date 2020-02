Nintendo brise le silence sur les fuites de Sword and Shield

Avant Épée et bouclier Pokémon ont été officiellement lancés l’année dernière, certains éléments du jeu, tels que des créatures qui n’avaient pas encore été révélées, ont été divulgués en ligne. Les images et les informations sont devenues virales en quelques heures, et il était très facile de les rencontrer même si vous les recherchiez spécifiquement.

En novembre dernier, la rumeur court que Nintendo J’aurais pu trouver les responsables, et le mois suivant, nous avons appris que The Pokémon Company Je prenais une action en justice lors du dépôt d’une plainte.

Ce jour, Nintendo et The Pokémon Company Ils ont publié une déclaration commune que vous pouvez lire ci-dessous:

«Début novembre, Nintendo a identifié un certain nombre de photographies prises du jeu qui révélaient de nouveaux Pokémon de Pokémon Sword and Shield. Ces photographies avaient été publiées en ligne et Nintendo, avec The Pokémon Company, a rapidement identifié la personne responsable de ces fuites et a pris des mesures immédiates.

Ces Pokémon ont été filtrés par un critique du site portugais FNintendo, qui avait reçu une première copie du jeu afin de le revoir. Lui et FNintendo n’ont pas réussi à traiter les documents confidentiels, ce qui a entraîné une violation manifeste de l’accord de confidentialité entre Nintendo et le portail multimédia. En conséquence, Nintendo ne fonctionnera plus avec FNintendo.

Nintendo protégera toujours votre propriété intellectuelle et vos marques. Les fuites n’affectent pas seulement Nintendo, mais les milliers d’employés qui travaillent dur pour mettre ces jeux sur le marché, et les millions de fans à travers le monde qui anticipent les nouvelles et les surprises.

Surprendre et ravir les joueurs à travers de nouvelles expériences est une passion partagée pour Nintendo et The Pokémon Company. Nous continuerons à suivre toutes les voies pour préserver les surprises des joueurs et des futurs titres Pokémon. »

Bien sûr, ces fuites ne semblent pas avoir nui au succès de Épée et bouclier Pokémon. Les deux titres combinés ont réussi à vendre les 16 millions d’exemplaires impressionnants en seulement six semaines.

Via: Nintendo Life

