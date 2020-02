Nintendo célèbre la Saint-Valentin avec une nouvelle image

Aujourd’hui, c’est la Saint-Valentin et il est clair que l’amour se trouve dans tous les coins de notre planète (ou du moins disent-ils). Ce qui est clair, c’est que les jeux vidéo sont un autre moyen dans lequel il y a beaucoup d’histoires d’amour, et dans lequel nous nous sommes aussi rencontrés plusieurs paires de personnages. Mais que se passerait-il s’il y avait un couple qui nous a échappé jusqu’à présent? Pour savoir, nous devons aller sur le compte officiel de Splatoon 2 Twitter au Japon, puisque ce nouveau couple possible proviendrait de l’univers post-apocalyptique de cette saga de jeux que tant de followers ont déjà conquis depuis l’ère de la Wii U.

Nintendo partage une nouvelle image de Splatoon 2. Un nouveau couple?

Il est clair que dans l’univers de Splatoon 2 Nous avons rencontré beaucoup de personnages, il n’est donc pas surprenant que ce soient les fans eux-mêmes qui “shipent” certains d’entre eux pour former des partenaires. Mais … et si l’un de ces syndicats formés de fans était devenu un canon? Pour célébrer la Saint Valentin, Nintendo a partagé via le compte Twitter de Splatoon 2 une nouvelle image dans laquelle on peut voir l’agent 8 et l’agent 3 très proches l’un de l’autre, ce qui indiquerait qu’ils sont plus que des agents qui appartiennent à la même organisation secrète qui est chargée d’assurer la paix au-dessus et au-dessous de la surface de la mer. Peut-on dire que c’est le début de la relation “Agent 38”, comme certains utilisateurs des réseaux sociaux l’ont déjà surnommée?

Quoi qu’il en soit, ce que nous avons plus que clair, c’est que la communauté Splatoon 2 est toujours plus vivante que jamais sur Nintendo Switch et que dans ce titre, nous avons des heures et des heures de plaisir à encrer devant nous. Et vous, avez-vous déjà atteint le sommet du classement?

