Nintendo cessera de réparer les consoles Wii au Japon en mars

La Nintendo Wii est tout à fait une machine – non seulement elle a inauguré une nouvelle ère de jeux basés sur le mouvement et transformé des millions de non-joueurs en joueurs dédiés (uniquement pour qu’ils puissent sans doute s’éloigner vers les appareils intelligents peu de temps après), mais aussi vendu 101,63 millions d’unités stupéfiantes dans le monde, ce qui en fait la console de salon la plus réussie de Nintendo de tous les temps.

Cependant, toutes les bonnes choses doivent prendre fin, et Nintendo a confirmé qu’elle n’offrirait plus de réparations pour la Wii au Japon, invoquant des difficultés à se procurer les pièces nécessaires. Les réparations des périphériques Wii seront également fermées dès que le stock sera épuisé.

Donc, la fin d’une époque. Si votre Wii fonctionne, vous voudrez peut-être le faire trier plus tôt que tard, car nous imaginons que Nintendo of America et Nintendo of Europe suivront bientôt – bien que, avec plus de 100 millions de consoles à l’état sauvage, vous ne devriez pas en avoir trop beaucoup de mal à prendre une pièce de rechange.

.