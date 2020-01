Nintendo cessera d’offrir un support technique à la Wii en mars

Après 13 ans et un record de succès, la Wii commencera enfin à dire au revoir 31 mars. Et est-ce que Nintendo a annoncé que cessera d’offrir un support technique pour la console à partir de la date indiquée. Il convient de noter que, bien que la mesure ne s’applique qu’au Japon, qui a été la dernière région à continuer de fournir officiellement des réparations, la fin du programme pourrait avoir un impact sur d’autres territoires.

Les fournisseurs produisent de plus en plus de pièces et de composants pour réparer la Wii

Comme avec toute autre vieille console, à un certain moment il devient difficile d’acquérir les composants nécessaires pour effectuer une réparation, car les fournisseurs se concentrent sur la fourniture de technologies modernes pour les nouveaux produits. Nintendo déclare que cette situation a compliqué le maintien du programme de support, c’est pourquoi ils ont décidé d’y mettre fin.

De toute évidence, cela affecterait les entreprises qui offrent un service calme, même en dehors du Japon. La société de Kyoto a précisé, oui, que la date peut être avancée si le stock de pièces est épuisé plus tôt que prévu Étant une journée importante dans le cycle de vie de la Wii, Nintendo a profité de l’annonce pour remercier les clients qui ont fait confiance à leur matériel depuis l’arrivée du marché en 2006.

Après avoir rencontré un chemin plein d’obstacles avec la GameCube, Nintendo a de nouveau atteint le sommet du succès avec la Wii, une console qui proposait une nouvelle façon de jouer grâce à la Wii Remote, sa manette avec capteurs de mouvement. Malgré ses performances techniques limitées, le matériel a pu résister à la Xbox 360 et à la PlayStation 3. Au total, la Wii a vendu 101 millions d’unités Dans le monde entier.

Malheureusement pour la société, il n’a pas été possible de reproduire ce triomphe avec la console qui lui a succédé, la Wii U. Une stratégie marketing désastreuse, accompagnée d’un prix supérieur à ce qui était attendu, a provoqué un échec immédiat pour Nintendo. Cependant, ils se sont levés en 2013 avec le lancement du Switch, un matériel qui continue d’occuper les premiers lieux de vente aujourd’hui.

