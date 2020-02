Nintendo concentrera ses opérations au Japon dans un seul bureau

La nouvelle étape de Nintendo, représentée par l’arrivée à la présidence de Shuntaro Furukawa, a été marquée par des changements importants qui cherchent à adapter l’entreprise aux besoins actuels du marché mais sans remettre en cause l’essence qui en a fait l’un des plus Idéal dans l’industrie. Maintenant que le succès de Switch offre des possibilités de modifications, Furukawa a profité de l’une d’entre elles et a récemment annoncé d’importants changements au niveau administratif et opérationnel.

Acheter Nintendo Switch Lite – disponible sur Amazon:

Le récent rapport financier de Nintendo n’a pas seulement réalisé le succès de la société japonaise grâce aux excellentes performances de Switch sur le marché, il a également fait de même en termes de publicités liées à la société et, en ce sens, Shuntaro Furukawa a révélé que Les bureaux de Nintendo à Tokyo, au Japon, verront un changement majeur car ils quitteront leur siège social respectif pour se concentrer au même endroit. À cet égard, le président de la société a déclaré: “Actuellement, notre groupe est divisé en 4 bureaux à Tokyo pour les opérations qui comprennent le développement. Cette séparation des emplacements est gênante en termes d’efficacité opérationnelle, et pour cela et pour d’autres raisons, ces emplacements sera consolidé dans un bureau unique avec une partie des sociétés de notre groupe pour créer un système qui peut améliorer l’efficacité opérationnelle.Le nouveau bureau de Tokyo sera situé à Kanda-Nishikicho, dans le district de Chiyoda, et les préparatifs sont en cours pour le déménagement. “

Furukawa a également informé qu’en termes administratifs, Nintenco disposera d’un comité consultatif qui sera chargé d’évaluer les nominations de gestionnaires importants, afin de donner plus de transparence et d’objectivité au processus de sélection: “le deuxième point que je voudrais mentionner est un changement apporté à notre système de gouvernance d’entreprise Nous avons créé un comité consultatif des candidatures pour servir d’organe consultatif au conseil d’administration afin de discuter des questions de nomination et de rémunération, telles que l’élection des administrateurs, il a été créé dans le but d’accroître l’objectivité et transparence dans le processus de nomination et de rémunération des administrateurs. Les principaux membres du comité seront composés d’administrateurs externes et l’un d’eux assumera également la présidence. Nous continuerons de travailler à l’amélioration de notre système de gouvernance d’entreprise. “

N’oubliez pas de visiter notre mini-site dédié à Switch, la console Nintendo à succès qui a déjà vendu 52 millions d’unités et se prépare à recevoir l’un des jeux les plus attendus de l’année, Animal Crossing: New Horizons.

Suivez ici, dans LEVEL UP.

Source

.