Nintendo confirme sa présence à La Mole 2020!

L’un des événements de divertissement les plus traditionnels du Mexique est La Mole, qui rassemble plus de 2 décennies de fans de bandes dessinées et progressivement ceux d’autres secteurs. Prenant une étape évidente, la convention aborde les jeux vidéo de manière importante et l’édition 2020 verra la participation de sociétés très importantes telles que Bandai Namco et Riot Games, des marques telles que Xbox et aujourd’hui, il a été confirmé qu’un autre grand sera à l’événement.

Par le biais d’un communiqué de presse, les organisateurs de La Mole 2020 ont annoncé que Nintendo rejoindrait les sociétés de jeux vidéo qui seront présentes à l’événement qui se tiendra du 13 au 15 mars au Citibanamex Center de Mexico. Selon les informations, la société japonaise disposera d’un espace dans la zone Gaming Alley, entièrement dédié aux jeux vidéo, et les participants pourront y profiter de sessions de jeu de titres Switch importants tels que:

Épée et bouclier Pokémon

Luigi’s Mansion 3

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Mario Kart 8 Deluxe

Super Smash Bros.Ultimate

Super Mario Maker 2

Super Mario Party

Ring Fit Adventure

Les organisateurs ont également informé que les fans de jeux vidéo et la société japonaise présents à La Mole 2020 auront la possibilité de gagner des prix exclusifs incroyables pour cet événement.

