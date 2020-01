Nintendo dépose un brevet pour la sangle de stylet Joy-Con

Il est toujours intéressant de voir quels brevets Nintendo fichier. Certains s’utilisent dans les consoles et accessoires dont nous profitons aujourd’hui – certains ne voient jamais le jour – mais le dernier a été rendu public le 16 janvier qui montre une variation intrigante du bracelet Joy-Con. Selon le brevet, lorsque cette sangle spéciale est attachée, le grondement HD réagira à certains objets à l’écran et en appuyant sur le bouton X, une ligne plus épaisse sera tracée sur l’écran du Switch. Il sera intéressant de voir si Nintendo publie ce produit et à quoi il pourrait servir, mais en attendant, consultez l’image ci-dessous pour un examen plus approfondi.

