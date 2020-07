Annonces :

Les plus grands jeux de l’eShop.

Nintendo a partagé une liste des 15 jeux Switch eShop les plus téléchargés de juin 2020 en Europe, et vous ne serez pas surpris d’apprendre que Animal Crossing: New Horizons est de nouveau revenu en tête.

Le jeu a réussi à gagner une place juste devant Donjons Minecraft, tandis que la nouvelle version de Nintendo 51 Jeux Mondiaux a fait ses débuts en troisième.

