Nintendo dévoile les 30 meilleurs jeux eShop Switch au Japon pour 2019

par Ryan Craddock Il y a 18 minutes

Nintendo a partagé une liste des jeux les plus vendus du Switch eShop au Japon tout au long de 2019.

Vous pouvez voir la liste complète ci-dessous, et bien qu’il contienne certains des grands noms que vous vous attendez à voir, le jeu le plus vendu de l’année est celui dont beaucoup de fans occidentaux n’ont peut-être pas entendu parler. Nyanko Daisensou – ou Les chats de combat – est une série très réussie au Japon. C’est essentiellement un jeu de tower defense qui vous voit envoyer une armée de chats excentriques pour vaincre avec succès vos ennemis, mais il a également un Pokémon-Torsion comme vos chats peuvent évoluer lorsqu’ils atteignent un certain niveau.

Voici le top 30 des jeux Switch eShop les plus vendus au Japon pour 2019:

Futari de! Nyanko Daisensou (PONOS)

Humain: Fall Flat (Teyon Japon)

Cuphead (StudioMDHR)

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution (KONAMI)

Stardew Valley (ConcernedApe)

Goonya Fighter (MUTAN)

lune (Jeux d’oignon)

FINAL FANTASY IX (Square Enix)

Dragon Quest X: Forfait tout en un (Square Enix)

Romancing SaGa 3 (Square Enix)

Cheval de poulet ultime (Jeux Clever Endeavour)

Cadence d’Hyrule: Crypte du NecroDancer avec la légende de Zelda (Spike Chunsoft)

FINAL FANTASY VII (Square Enix)

Minna de Kuuki Yomi (Mode G)

Trop cuit! Édition spéciale (Team17)

FINAL FANTASY VIII Remastered (Square Enix)

DRAGON QUEST III: Les graines du salut (Square Enix)

Cellules mortes (Motion Twin)

Minna de Kuuki Yomi 2 ~ Reiwa ~ (Mode G)

Jeu d’oie sans titre (Panique)

Timberman VS Edition (Forever Entertainment)

BOXBOY! + BOXGIRL! (Nintendo)

Moonlighter (Teyon Japon)

Dragon Quest Monsters: Terry no Wonderland RETRO (Square Enix)

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 2 (Bandai Namco Entertainment)

Resident Evil 6 (Capcom)

Resident Evil Revelations 2 (Capcom)

DRAGON QUEST (Square Enix)

Tuez la flèche (Bundle humble)

Othello (Arc System Works)

Avez-vous joué à plusieurs de ces jeux? Êtes-vous tenté de créer un compte Switch japonais pour découvrir certaines de ces exclusivités régionales? Dites-nous ci-dessous.

[via nintendo.co.jp, japanesenintendo.com]

