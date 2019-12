Nintendo dévoile les jeux Switch les plus téléchargés de 2019

Pour terminer 2019, Nintendo nous a donné un aperçu des jeux Switch les plus téléchargés de l'année.

Sans surprise, c'est le Fortnite gratuit qui arrive en tête. Super Smash Bros.Ultimate, qui est sorti à la fin de 2018, se classe au deuxième rang. Les tubes indépendants Cuphead et Untitled Goose Game figurent également parmi les cinq premiers.

Voici la liste complète:

1. Fortnite

2. Super Smash Bros. Ultimate

3. Minecraft

4. Cuphead

5. Jeu d'oie sans titre

6. Pokemon Sword

7. Fire Emblem: Trois maisons

8. NBA 2K19

9. Nouveau Super Mario Bros. U Deluxe

10. Dragon Ball FighterZ

11. Bouclier Pokémon

12. Super Mario Maker 2

13. Trop cuit! 2

14. Hollow Knight

15. The Legend of Zelda: Link’s Awakening

16. Luigi’s Mansion 3

17. Cadence d'Hyrule

18. Super Mario Party

19. Final Fantasy VII

20. Dragon Ball Xenoverse 2

21. Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

22. Undertale

23. Crypte du NecroDancer

24. Warframe

25. Mortal Kombat 11

Source: Switch news

