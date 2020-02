Nintendo dévoile NookLink, une application mobile compagnon pour Animal Crossing: New Horizons

Ainsi que le fidèle NookPhone disponible pour les joueurs en jeu, Animal Crossing: New Horizons sera également traité avec une application pour smartphone réelle insérée dans l’application officielle Nintendo Switch Online.

Révélé dans Animal Crossing Direct d’aujourd’hui, ce service à venir s’appelle «NookLink». En vous dirigeant vers la partie NookLink de l’application Switch Online, vous pourrez numériser un modèle de code QR de conception personnalisée à partir de jeux précédents Animal Crossing: New Leaf et Animal Crossing: Happy Home Designer avec votre smartphone. De là, vous pouvez télécharger vos modèles préférés vers New Horizons et les utiliser dans le jeu.

En plus de cela, vous pouvez également parler avec des amis qui ont également l’application et jouent à New Horizons. Vous pouvez soit utiliser votre téléphone comme clavier pour envoyer des messages instantanés, soit choisir de parler via le chat vocal.

NookLink devrait être lancé en mars, “peu après” la date de sortie du jeu complet du 20.

Cela vous donnera-t-il enfin une raison de démarrer l’application Nintendo Switch Online? Envoyez-nous un message instantané ci-dessous.

.