Nintendo devrait créer un service d’abonnement de type arcade Apple, analyste des réclamations

Nintendo est en très bonne position en ce moment. The Switch se vend bien et fournit une plate-forme solide pour les jeux de la société, et la société a d’autres projets – tels que des films et des parcs à thème – qui contribuent à élargir son flux de revenus. Cependant, le géant japonais ne fait toujours pas assez pour tirer parti de sa bibliothèque de jeux enviable, selon Michael Pachter, analyste de Wedbush Securities.

S’adressant à CNBC, Pachter – qui a été assez franc au sujet de Nintendo dans le passé – a déclaré que si le vétéran de Kyoto adoptait un service d’abonnement de style Apple Arcade, il pourrait retirer des millions de dollars de ses fans:

Une chose qu’ils ont que personne d’autre n’a est une gigantesque bibliothèque, plus d’un millier de jeux portables, et s’ils devaient émuler Apple Arcade et y mettre mille jeux, ils auraient 100 millions d’abonnés qui leur paieraient 5 $ par mois. Cela ne se reflète pas dans le prix de leur action car ils ne l’ont pas encore monétisé, mais si vous envisagez Nintendo à l’avenir, je pense que c’est la réponse.

Il n’est pas tout à fait clair de l’interview si Pachter parle d’un service pour smartphone ou d’un service pour Nintendo Switch; comme nous le savons, Nintendo propose déjà une sélection de jeux rétro à ceux qui s’inscrivent à son abonnement Nintendo Switch Online. Nous supposons donc que Pachter parle de la société apportant ses anciens jeux sur les téléphones mobiles (en particulier compte tenu de la section du rapport dans laquelle ses commentaires apparaissent, qui se concentre uniquement sur l’arène des smartphones).

Alors que Nintendo a essayé les jeux pour smartphones avec des petits comme Super Mario Run, Héros de Fire Emblem et Animal Crossing: Pocket Camp, mais l’ouverture de son catalogue de jeux sur iOS et Android pourrait ouvrir les portes en ce qui concerne les revenus; Pachter a définitivement raison de dire que des millions de personnes s’inscriraient en un clin d’œil.

Mais comment joueraient ces jeux classiques sur un appareil dépourvu d’interface physique? Où cela laisserait-il Nintendo Switch Online et les offres rétro présentes sur ce service? Un tel service pourrait-il vraiment coexister en dehors du marché des consoles et ne pas trop affecter le cœur de métier de Nintendo?

Faites-nous savoir si vous pensez que Pachter est sur quelque chose avec cette idée en postant un commentaire ci-dessous.

