Nintendo devrait reproduire le modèle Apple Arcade, selon un analyste

22/04/2020 16h30

Nintendo il est très bien positionné en ce moment. Le Commutateur Il se vend comme des petits pains, et il s’avère être une plate-forme assez solide pour les jeux de l’entreprise. Bien sûr, le Big N Il a également d’autres plans pour étendre son flux de revenus, comme des films et des parcs à thème. Cependant, le géant japonais n’a pas fait assez pour profiter de son enviable et vaste catalogue de jeux, selon l’analyste de Wedbush Securities, Michael Pachter.

Dans une interview avec CNBC, Pachter affirme que si le vétéran de Kyoto adopter un système d’abonnement mensuel similaire à celui de Arcade Apple, générerait des millions de dollars:

«Quelque chose qu’ils ont et que le reste n’est pas une gigantesque bibliothèque, plus d’un millier de jeux portables, et s’ils devaient émuler Apple Arcade et y mettre ces mille jeux, ils auraient 100 millions d’abonnés qui leur paieraient 5 dollars par mois. Si nous pensons à l’avenir de Nintendo, je pense qu’il y a la réponse. »

Il n’est pas clair si Pachter fait référence à un service pour téléphones portables ou Commutateurbien que depuis Nintendo propose déjà une sélection de jeux rétro pour les abonnés de Nintendo Switch en ligne, nous supposons que Pachter fait référence au secteur mobile.

