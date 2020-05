Nintendo Direct juin ne se produit pas, selon des rumeurs

Un juin Nintendo Direct aurait inclus une révélation de certains jeux Mario remasterisés. Source de l’image: Nintendo

On ne vous reprocherait pas d’attendre prochainement une nouvelle Nintendo Direct. Après tout, le grand N a été étrangement silencieux ces derniers temps. Leur prochaine programmation de première partie semble définitivement un peu nue, avec seulement la suite de Breath of the Wild à l’horizon. Malheureusement, plusieurs sources semblent suggérer que la prochaine grande Nintendo Direct, dont la rumeur veut qu’elle soit hébergée en juin, a été reportée en raison de difficultés liées à COVID-19. Un rapport VentureBeat affirme que Nintendo prévoyait effectivement un June Direct, mais cela a depuis été mis sur la glace. Selon le rapport, cela est dû aux difficultés actuelles du Japon à s’adapter au modèle du travail à domicile imposé par la pandémie actuelle de coronavirus.

Le Direct se serait concentré sur la célébration du 35e anniversaire de Mario. Cela aurait été fait avec la révélation d’une réédition de certains jeux Mario 3D adorés sur le Switch. Il s’agit d’une rumeur qui a fait surface auparavant – et comme cette rumeur, le rapport de VentureBeat a également été corroboré par les sources de VGC. Bien que le Direct lui-même soit annulé, il est peu probable que cela signifie que les jeux qu’il annoncerait le seraient. Les annonces se feront probablement simplement individuellement, réparties tout au long de l’année. Nous en avons déjà vu la preuve cette année, les mises à jour de Mario Maker 2 et d’Animal Crossing: New Horizons étant annoncées dans des vidéos distinctes.

Ceci, bien sûr, n’est en aucun cas le premier impact du Coronavirus sur l’industrie des jeux. L’E3 a été annulé pour la première fois cette année en raison du virus. Un June Direct aurait été aligné avec l’expo, donc il est vraiment logique que le Direct ne se poursuive plus.

Un June Direct est-il toujours possible?

Bien sûr, rien de tout cela n’est confirmé officiellement par Nintendo, alors prenez tout cela avec un grain de sel. Il pourrait encore y avoir un Direct en juin. Alternativement, il n’y en a peut-être même pas prévu en premier lieu.

Êtes-vous déçu de l'absence d'un nouveau Direct? Croyez-vous aux rumeurs? Faites le nous savoir dans les commentaires!

