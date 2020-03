Nintendo Direct, où êtes-vous? Réflexion pour l’absence d’annonces

Bonjour à tous, je suis “Dia MondClure”. Vous pouvez me rappeler d’autres films comme “Mario et Wario: amis avec frottement”, “Nulle part sans mon Metroid” ou “Trois Pikmin et une pêche.” Aujourd’hui, je viens présenter mon dernier travail: «Collègue, où est mon Nintendo Direct? “, Une comédie avec Ryan Reynolds dans le rôle de Shigeru Miyamoto, et avec David Copperfield en tant que leader des ninjas Nintendo.

Maintenant sérieusement, comme suit, je commence à me délirer davantage si possible. Je ne sais pas encore si j’ai l’intention de faire de cet article une réflexion ou tout simplement de se défouler dans la situation que nous vivons actuellement. Nous savons que le Grand N a ses propres plans et qu’il saura quand il veut annoncer des choses. Et dans une certaine mesure, nous pouvions lui faire confiance. Mais avec le temps, il devient de plus en plus difficile à comprendre et à accepter Processus mental de Nintendo.

Les fans attendent une nouvelle Nintendo Direct en tant que telle (avec plusieurs publicités) depuis le début de l’année. D’une part, par la coutume déjà établie de Nintendo de faire une présentation générale au début de l’année. D’autre part, parce que 2020 était encore présenté avec de nombreuses inconnues, qui sont toujours présents aujourd’hui. Que tient-il vraiment après Animal Crossing New Horizons? Il ne semble pas que la société japonaise soit très disposée à divulguer ces informations.

Avancer aveuglément

Premièrement, il serait injuste de dire que Nintendo n’a pas fait d’annonce, car au cours des mois déjà conclus, nous avons eu des présentations. La mauvaise chose est qu’ils étaient présentations dédiées à des jeux spécifiques. À l’exception de Pokémon Mysterious World DX En tant que seule nouvelle annonce de la société (que nous avons récemment analysée dans NextN), le reste des événements s’est concentré sur la présentation DLC pour Pokémon Sword / Shield et Super Smash Bros.Ultimate, ou pour nous montrer plus de détails sur Animal Crossing. S’agit-il d’informations que nous voulions savoir ou qui nous ont surpris? Oui, mais ils sont toujours un «ajout» à ce que nous avons déjà ou savions.

De cette façon, nous envisageons maintenant un 2020 dans lequel le rôle de Nintendo est, au moins, lumière. La seule chose qui nous attend à partir d’avril est la Pass d’extension Pokémon (dont nous ne savons encore rien), Mises à jour gratuites de Animal Crossing New Horizons (qui se concentre sur les vacances), les nouveaux combattants de Smash Bros. (encore une fois, nous ne savons pas quand ils arriveront ni qui ils seront) et peut-être nouveau DLC surprise de Luigi’s Mansion 3. Si nous parlons de nouveaux jeux plus liés au Grand N, nous n’en avons que trois, et un seul d’entre eux est fabriqué par Nintendo. Xenoblade Chronicles Definitive Edition C’était la grande surprise de la Nintendo Direct en septembre, mais nous ne savons toujours pas quand elle sera mise en vente. Ce pourrait être en mai prochain, arriver d’ici septembre-octobre ou aller jusqu’en 2021. Total, tant qu’ils ne disent rien de particulier, il y a toutes les possibilités. Les deux autres jeux seraient Bravely Default II et No More Heroes 3, qui d’une part ne sont pas Nintendo (bien qu’elles soient exclusives), et d’autre part, nous n’avons également aucune date pour aucune.

Et c’est très étrange qu’ils prennent ça “secret absolu«Précisément au cours d’une année où ils n’auraient pas dû l’être. Il est bien connu que Sony et Microsoft présentent leurs nouvelles plates-formes cette année afin qu’elles arrivent (si tout se passe bien) ce Noël. Nintendo peut dire ce qu’il veut, ne cherche pas à rivaliser ou qu’ils veulent laisser peu de temps entre l’annonce et le lancement, mais la réalité est différente: si vous n’annoncez pas de nouveaux jeux, les gens dépenseront leur argent pour ceux d’autres sociétés. Aussi simple que ça. Même si vous ne voulez pas prendre ce concours au sérieux, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que votre public soit satisfait uniquement des DLC et d’un remaster.

L’attente est la partie la plus difficile

Comme nous l’avons dit au début, les fans attendaient un Nintendo Direct Général depuis janvier. C’est peut-être trop tôt, bien sûr, mais si nous sommes confrontés à une nouvelle année, il est normal que les fans souhaitent connaître les plans de l’entreprise. Il ne semblait pas non plus pressé de révéler des nouvelles, car au cours des premiers mois, il y a eu des sorties: Tokyo Mirage Sessions en janvier, SNACK WORLD pour février et mars avec Pokémon Monde mystérieux et Animal Crossing. Le problème est que le temps progresse et, ce faisant, ces cartouches sont épuisées.

Mettons-nous en situation. Commencer janvier. Tokyo Mirage Sessions est un jeu de niche, malgré la popularité croissante de la série Persona (dont il a des influences), il ne devient donc pas une excellente version. Mais nous avons eu le Pokémon Direct et la présentation de Smash Bros., que vous pensez “eh bien, ce n’est pas un général direct, mais ils vont bien et ont pris les choses pour plus tard”. Nous arrivons à Fevrier. SNACK WORLD peut être plus attrayant pour les enfants, mais il n’a ni la popularité de Mario ni de YO-KAI WATCH, il finit donc par être un lancement mineur. Ici, nous considérons non seulement que Nintendo fera sa présentation ce mois-ci, mais ils doivent également en faire une autre pour Animal Crossing New Horizons, car les choses ont également été silencieuses. Et il en était ainsi: nous avions Animal Crossing Direct … mais aucun signe de nouvelles publicités. Nous avons gratté les derniers jours de février, comptant sur une annonce surprise, mais Nintendo n’était pas pour le travail.

Le dernier espoir que nous avions était cette semaine. Nous pensions que, dans le cas de troisième anniversaire du lancement de Nintendo Switch, Nintendo en profiterait pour apporter un Nintendo Direct spécial avec les annonces attendues. Que s’est-il passé? Rien. La seule chose qui, selon eux, méritait cette occasion était un doux Tweet dans chaque compte de ce réseau social “en fête” et fin. Jusqu’à The Pokémon Company Il a pris son propre anniversaire plus au sérieux en dévoilant le nouveau Pokémon Zarude unique! Hier, Pokémon Mysterious World DX a été mis en vente et dans deux semaines, Animal Crossing arrivera. Quel est le moment idéal pour eux? Quand ils n’ont plus rien à retirer? En avril, quelques mois après E3? Parce qu’honnêtement, alors qu’ils décident de nous faire attendre l’attente des anges en juin, ils se moquent de nous.

Obsession avec Nintendo Direct ou manque d’informations?

Lorsque vous entrez sur les réseaux sociaux, il est facile de voir des gens parler de Nintendo Direct. Pour chaque Tweet publié par l’entreprise sur Twitter, il y aura toujours au moins une réponse demandant la présentation. Certains l’appelleront obsessionet, en effet, dans certains cas, ils vont à l’encontre des “exigences”. Mais je pense que, comme dans tout, il y a différentes postures et comportements qui ont leurs racines dans la même idée: nous n’avons aucune information. Nintendo le sait, tout comme elle sait qu’elle crie, mais d’une manière ou d’une autre, cela ne semble pas leur être important.

Voir aussi

Nous vous avons seulement, et même pas ça …

Mais alors, Pourquoi commander Nintendo Direct? Ce n’est pas tant que ça, mais nous demandons ces nouvelles publicités de jeux, et la façon dont Nintendo nous a habitués ces dernières années à le faire est via Direct. Si la réalité était que le développeur annonçait petit à petit chaque nouveau jeu via Twitter, je ne pense pas qu’il y ait eu de plaintes ou d’exigences. Tout au plus certains disent que dans un Direct aurait été plus “glamour”, mais au moins nous aurions des nouvelles attendre. Nous saurions s’il y a un lancement en avril ou en mai, ou peut-être saurions-nous à quel jeu s’attendre pendant l’été ou pour le prochain Noël. Au lieu de cela, ils nous maintiennent dans cet étrange silence qui, oui, peut générer plus d’attentes, mais cela peut aussi conduire à une une plus grande colère Si les publicités ne sont pas du goût de tout le monde. Personne n’aime attendre 6 mois (c’est le temps que nous avons passé depuis le dernier Nintendo Direct en septembre) pour constater que la meilleure annonce a été, par exemple, Animal Crossing: amiibo Festival 2.

Ici, nous entrerions dans des débats comme: “S’il y a beaucoup de jeux sur Switch, pourquoi en voulez-vous plus?” Bien que cela soit vrai, nous devons également comprendre que tous les joueurs ne sont pas égaux. Il y a ceux qui aiment jouer à différents types de jeux ou qui y consacrent tout leur temps. Il y a des gens qui terminent l’histoire d’un jeu et qui veulent changer, essayer quelque chose de différent. Il y a aussi ceux qui aiment les nouveautés. Et plus important encore, vous devez ils n’aiment pas tous les jeux Nintendo. Si vous n’aimez pas les RPG ou Animal Crossing (que je connais des gens qui n’aiment pas ou ne comprennent pas), ces trois premiers mois ont été comme s’il n’y avait pas eu de sorties Nintendo. Cela peut aussi être le cas de personnes qui n’ont pas les ressources pour acheter tout ce qu’elles veulent et qui attendent de voir si à l’avenir quelque chose d’intéressant viendra au cas où elles s’attendent ou achètent quelque chose maintenant. Et ces gens n’ont rien à retenir plus tard, car Nintendo ne partage pas ces informations.

Certes, il y a des gens qui ne veulent PAS de Animal Crossing New Horizons.

J’ai également lu sur Internet quelques “théories” selon lesquelles l’entreprise a “retardé” (vous ne pouvez pas retarder quelque chose que vous n’avez pas annoncé, mais bon) la présentation en raison du récent problème de coronavirus. Et honnêtement, je ne pense pas. Je ne le dis pas à cause de la prise de poids de la maladie (qui, après tout, est un problème de santé majeur), mais le Great N a déjà montré qu’il ne “l’affectait” pas. S’ils ont vraiment été blessés par le virus, n’aurait pas non plus fait Animal Crossing Direct, et aurait annulé leur exposition de PAX East. Et même dans des cas extrêmes, ils auraient pu retarder le lancement d’un jeu comme ils l’ont fait avec les réservations de la console de la version AC. Mais qu’ils sont assez bons pour tout le reste, mais mauvais seulement pour la Nintendo Direct … est un théorie qui ne tient pas.

La Nintendo Direct qui ne vient jamais

Il est difficile de proposer une conclusion pour cet article, car je reste le même qu’avant. Il est vrai que les entreprises ne peuvent pas céder à toutes les demandes des fans. Et dans le cas de NintendoIl y a des occasions qui ne le font pas (on ne voit toujours pas Mère 3 en Occident, ni un nouveau Soleil d’Or ou Kid Icare). Mais c’est Nintendo lui-même qui a créé ce système pour être plus en contact avec ses fans, et maintenant ils semblent avoir oublié. Peut-être pas “oubliés”, mais ils se tournent vers lui pour ce qui les intéresse. Car, s’il était important de faire une présentation pour parler de Pokémon et Smash Bros., ne devrait-il pas en être encore plus pour montrer leurs prochaines sorties? J’aimerais croire que cette attente se terminera en mars et nous aurons un Full Nintendo Direct, mais ce sera le temps qui me montrera si j’ai raison ou non. La seule chose que nous savons avec certitude, c’est que Nintendo fait les choses à sa manière, que les fans l’apprécient ou non.

Connexes