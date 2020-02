Nintendo Direct se concentre sur Animal Crossing pour le jeudi 20

Vouliez-vous Nintendo Direct? Beaucoup d’entre nous devenaient fous. Mais ça y est! Eh bien … pas l’un des normaux, mais un concentré sur le jeu le plus attendu du premier semestre de Nintendo Switch. Traversée d’animaux. De nouveaux horizons!

Le prochain Jeudi 20 février à 15 h 00, heure de la péninsule espagnole, connectez-vous aux chaînes Nintendo, car Tom Nook présentera, dans une émission de 25 minutes, tous les détails de la Plan de règlement dans les îles désertes de Nook Inc.

Animal Crossing: New Horizons, votre nouvelle vie au paradis

Beaucoup savent sûrement déjà ce que c’est. Ce nouvel épisode d’Animal Crossing (le premier de la série principale après New Leaf, en 2013) transformera les villages en îles désertes. Eh bien, déserte au début, car dès que nous nous déplacerons, de plus en plus de voisins commenceront à arriver. Nous connaissons déjà de nombreux détails du jeu depuis sa présentation à l’E3 2019 et sa bande-annonce en septembre, mais nous espérons que cette fois, nous connaîtrons beaucoup plus de nouvelles.

Tout au long de ces mois, et plus particulièrement au cours des dernières semaines, nous avons découvert de petits détails du jeu, des choses aussi petites qu’il y aura différentes hauteurs (ce qui signifie que nous pouvons construire des escaliers), ou de nouvelles styles de cheveux. Et c’est que la personnalisation semble être l’une des clés de cette nouvelle livraison, pouvoir placer des meubles pour la première fois à l’extérieur. Très approprié pour votre cadre paradisiaque qui place des hamacs sur la plage, non? Afin que nous puissions nous détendre avec les amis que nous invitons sur Internet, il est prévu que les options de connectivité Ils sont également améliorés dans la nouvelle console. Et, résoudrons-nous le mystère des microtransactions possibles?

Animal Crossing: New Horizons arrivera dans les magasins le 20 mars, exactement un mois après cette Nintendo Direct. Et il sera accompagné d’un pack très spécial, et très souhaité … même si nous craignons que l’impact du Coronavirus puisse affecter sa production.

Ne manquez pas une présentation Nintendo Direct de 25 minutes en direct le 20 février à 15 h (heure de la péninsule) sur #AnimalCrossing: New Horizons, consacrée exclusivement au plan de règlement des îles Déserts de Nook Inc.! #ACNH pic.twitter.com/9a6tEvUyZA

Voir aussi

– Nintendo Spain (@NintendoES) 18 février 2020

Connexes