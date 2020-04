Nintendo dit d’arrêter d’utiliser de l’alcool pour nettoyer votre joie

Photo: Nintendo

Vous avez peut-être entendu parler d’une pandémie mondiale en cours. En conséquence, vous pourriez utiliser des choses comme l’alcool et des lingettes désinfectantes pour nettoyer vos affaires, y compris votre Switch. Nintendo dit que non, du moins si votre priorité n’endommage pas la finition du système. Pour beaucoup, ce n’est probablement pas le cas.

“Récemment, les clients ont demandé s’ils pouvaient désinfecter leurs consoles Nintendo Switch et Joy-Cons avec de l’alcool”, a écrit hier le service client de Nintendo sur Twitter sur la base d’une traduction de Kotaku. “Nous sommes désolés de dire s’il vous plaît, évitez d’utiliser de l’alcool car cela pourrait provoquer une décoloration ou une déformation des pièces en plastique.”

Mais pas seulement de l’alcool. L’entreprise a poursuivi en disant que d’autres nettoyeurs étaient également potentiellement à risque. “Nous ne pouvons pas non plus recommander l’utilisation de feuilles de désinfection non alcoolisées, car selon les ingrédients, elles peuvent endommager les pièces en plastique”, a écrit Nintendo.

Ce n’est pas nécessairement une nouvelle surprenante pour quiconque a essayé de modifier son Joy-Con ou d’utiliser des produits chimiques étranges pour les nettoyer dans le passé. La finition est extrêmement inconstante et facile à frotter. La propagation de covid-19 est grave, cependant, et vouloir empêcher vos appareils électroniques d’être potentiellement porteurs du virus est intelligent, en particulier pour quiconque partage fréquemment son Switch avec des colocataires ou des proches.

«Nettoyez ET désinfectez quotidiennement les surfaces fréquemment touchées», explique le CDC. «Cela comprend les tables, les poignées de porte, les interrupteurs d’éclairage, les comptoirs, les poignées, les bureaux, les téléphones, les claviers, les toilettes, les robinets et les éviers.» À cette fin, Apple a mis à jour le mois dernier sa page de support pour l’iPhone pour informer les utilisateurs que, contrairement à ses recommandations précédentes, il était normal d’essuyer «doucement» leurs appareils avec de l’alcool et des lingettes à base de Clorox.

Alors, que pouvez-vous utiliser pour essuyer votre Joy-Con? “Pour le nettoyage, veuillez utiliser un chiffon doux et sec”, a écrit la société, des conseils que vous devez absolument ignorer si vous craignez que votre Switch ne soit contaminé. Personne ne va remporter de prix pour l’édition spéciale Joy-Con la plus impeccable lorsque tout cela sera terminé.

Nintendo n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

