Nintendo dit qu’aucun nouveau modèle de commutateur n’est prévu pour 2020

Bien qu’ayant déjà annoncé et publié un nouveau modèle Switch en 2019, les rumeurs selon lesquelles Nintendo publierait une autre variante de sa dernière console – une version «Pro» plus robuste et plus sophistiquée – ont refusé de s’en aller. Alors Nintendo est sorti et a carrément dit: il n’y a pas de nouveaux modèles de Switch à venir. Au moins en 2020.

Sans aucun doute, désireux que les gens achètent leurs consoles maintenant, au lieu de s’attendre à un moment hypothétique dans le futur pour un nouveau modèle hypothétique, une courte déclaration cachée à la page 10 du dernier rapport fiscal de Nintendo se lit comme suit:

Veuillez noter que nous ne prévoyons pas de lancer un nouveau modèle Nintendo Switch en 2020.

C’est ça, alors. N’hésitez pas à ignorer ces rumeurs éthérées «Pro» pendant un certain temps. Reprenons ensuite en 2021 et voyons où nous en sommes.

