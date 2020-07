Nintendo dit qu’il continuera dans le secteur mobile

Éditorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il ne fait aucun doute que les franchises Nintendo sont appréciées et leur arrivée sur mobile a été un succès total; Cependant, l’argent qu’ils génèrent par rapport à leurs titres de console est beaucoup moins, ce qui ferait que Nintendo s’éloigne de ce secteur, selon un rapport. Cela pourrait être incorrect, car la société a récemment mentionné que les performances de ses jeux mobiles respectaient les propriétés croissantes de Nintendo.

Nintendo a tenu sa 80e assemblée générale annuelle avec les investisseurs et a discuté de l’activité des jeux mobiles. Comme vous vous en souviendrez, dans un rapport, il était assuré que Nintendo cesserait de parier sur ce secteur, car les bénéfices ne valaient pas grand-chose. Cependant, le président de l’entreprise a précisé que les objectifs ne sont pas de vendre, mais de valoriser leurs propriétés.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Nintendo travaille déjà sur plus de titres mobiles.

Le but des jeux mobiles de Nintendo est d’exposer leur IP

Shuntaro Furukawa, leader de Nintendo, a assuré que la division mobile continue d’être un élément important pour l’entreprise, car elle a atteint l’objectif de développer la base de fans de diverses IP disponibles sur mobile, telles que Fire Emblem, Animal Crossing et Mario Kart.

En outre, Furukawa a expliqué que la stratégie des jeux mobiles Nintendo consiste essentiellement à exposer les joueurs aux propriétés de Nintendo et à « augmenter les points de contact avec les consommateurs », ce qui tente également d’augmenter le nombre de création de comptes Nintendo.

Nintendo continuera dans le secteur mobile

En ce sens, Furukawa a expliqué que leur présence sur le marché mobile n’est pas tant sur les bénéfices qu’ils génèrent directement, mais plutôt sur la façon d’augmenter la valeur de leurs franchises, qui était un objectif qui remonte au premier projet du secteur, et attirer les utilisateurs sur eux.

« Les ventes des entreprises mobiles ne représentent pas un très grand pourcentage des activités globales de Nintendo, mais l’activité mobile elle-même est importante en ce qu’elle offre un large éventail de consommateurs autres que Nintendo Switch qui continuent de profiter de jouer à des titres à l’aide de Nintendo IP. depuis longtemps « , a déclaré Furukawa.

Pour illustrer ce qui précède, le président de la société a rapporté qu’Animal Crossing: Pocket Camp a présenté de nombreux joueurs à la série et grâce à cette exposition, beaucoup ont acheté Animal Crossing: New Horizons, qui s’est également avéré être un succès auprès des filles. Par la suite, les ventes de ce titre ont augmenté les bénéfices du jeu mobile, dans une synergie idéale. De plus, Furukawa a mentionné qu’avec Mario Kart Tour, la création de comptes Nintendo a augmenté.

Ainsi, tout semble indiquer que Nintendo continuera à soutenir les expériences mobiles malgré le succès des titres pour Nintendo Switch, car les affaires dans ce secteur « avec ses multiples objectifs contribuent à la croissance soutenue des affaires générales de Nintendo » et que Ils réussissent avec DeNA, donc « ils poursuivront ces efforts », selon Furukawa.

Que pensez-vous de la position de Nintendo? Êtes-vous un acteur des titres mobiles de la société japonaise? Dites le nous dans les commentaires.

Bien que les gains des jeux mobiles ne soient pas aussi surprenants que ceux des jeux sur console, les revenus sont toujours élevés. Les informations les plus récentes que Nintendo a partagées à ce sujet sont qu’au début de l’année, les 6 titres mobiles qu’elle a sur le marché ont généré plus de 1000 MDD, Fire Emblem Heroes étant le plus réussi. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Nintendo si vous visitez cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source