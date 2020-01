Nintendo dit qu’il est axé sur des “initiatives” pour continuer à jouer avec les consommateurs

Nintendo veut garder les consommateurs jouant à ses jeux pendant une période prolongée. Cela a déjà été fait en lançant du contenu d’extension pour des titres tels que La légende de Zelda: le souffle de la nature et Splatoon 2 et plus récemment, le DLC est disponible pour les nouvelles versions propriétaires.

Si vous êtes impatient de voir plus de modules complémentaires pour les jeux Nintendo, vous avez probablement de la chance. Lors du dernier briefing sur les résultats financiers, le président de la société, Shuntaro Furukawa, a déclaré que le contenu pour garder les gens à jouer était une “initiative” et une priorité pour Nintendo et contribuait à la croissance à long terme des logiciels.

Nous nous concentrons également sur les initiatives qui permettent aux consommateurs de continuer à jouer après la sortie du logiciel. Comme annoncé récemment, nous prévoyons de mettre à jour le contenu du jeu et de distribuer de nouveaux contenus complémentaires pour Pokémon Sword et Pokémon Shield. Et comme nous l’avons mentionné précédemment, nous avons décidé de créer encore plus de combattants supplémentaires pour Super Smash Bros.Ultimate.

Il a également noté comment la base d’installation actuelle de Switch permettait de continuer à se concentrer sur le développement de logiciels, et a mentionné comment de nouveaux titres seraient publiés en continu à l’avenir (comme vous l’espérez):

Nous développons de nombreux nouveaux titres pour Nintendo Switch en plus de ceux qui ont été annoncés. De nouveaux titres seront publiés en continu à l’avenir, et pas seulement des titres Nintendo, mais aussi des titres dans une variété de genres, y compris des titres indépendants d’autres éditeurs de logiciels.

