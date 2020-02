Nintendo dit qu’il existe «plus de 15 000 000 de comptes dans le monde avec un abonnement payant à Nintendo Switch Online» | My Nintendo News

Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a confirmé lors du dernier briefing sur les résultats financiers de la société qu’il existe “plus de 15 millions de comptes dans le monde avec un abonnement payant à Nintendo Switch Online, et ces ventes occupent une certaine présence dans nos ventes numériques”. Furukawa a poursuivi en disant que «tandis que de nouveaux membres continuent de se joindre, il y a aussi ceux qui ne renouvellent pas leur adhésion. Nous continuerons d’améliorer l’attrait du service pour apporter plus de fonctionnalités et plus de plaisir à Nintendo Switch ».

