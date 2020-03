Nintendo et Levi s’associent pour un pantalon Super Mario, nous espérons

La célèbre société de jeans Levi’s taquine une sorte de partenariat avec Nintendo. Le géant de l’habillement basé à San Francisco a tweeté lundi un teaser de trois secondes qui semble signaler que des pantalons de marque Nintendo sont en route.

Quel temps pour vivre.

Nintendo ne serait que la dernière grande marque de divertissement avec laquelle Levi’s est partenaire. La société fabriquait auparavant des vêtements Star Wars et Disney sous licence officielle.

Aucun autre détail n’est disponible sur le partenariat Levi’s + Nintendo, donc tout ce que nous pouvons faire est de spéculer sur ce que les offres pourraient inclure, comme des combinaisons de marque Mario pour correspondre à ce que le plombier corpulent porte dans les jeux. Nous ne pouvons qu’espérer.

En 2016, le président de Nintendo de l’époque, Tatsumi Kimishima, a expliqué qu’en raison des changements dans le paysage du jeu, de moins en moins de jeunes découvrent les jeux Nintendo par le biais de … jeux. Au lieu de cela, ils découvrent Nintendo et ses personnages à travers des choses comme des brosses à dents Mario sous licence officielle. Kimishima a déclaré à l’époque que vous pouvez vous attendre à ce que ces types de contrats de licence se poursuivent et augmentent éventuellement, et cela inclut le nouveau partenariat de Levi’s.

Nintendo a également récemment conclu un accord de licence avec Universal pour un film Super Mario, tandis que Nintendo travaille également avec Universal Parks sur une attraction Super Mario Land au Japon et à Orlando.

Alors que Nintendo se considère plus largement comme une entreprise de divertissement, ce type d’accords de licence sera important si Nintendo veut se développer.

Dans d’autres actualités Nintendo, le Switch a reçu une nouvelle mise à jour – mais cela ne fait pas grand-chose.