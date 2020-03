Nintendo et Microsoft confirment leur présence à la gamescom 2020

Alors que nous entrons dans l’année, nous en savons plus sur les événements qui ont généralement lieu chaque année. L’une des plus importantes est la gamescom, qui, année après année, est pleine de surprises et les communique à tout le monde en Allemagne. En 2020 il n’y aura pas d’exception et aujourd’hui les premiers participants ont été dévoilés.

Par le biais de Twitter, les organisateurs de l’événement ont annoncé les entreprises qui ont déjà confirmé une sorte de présentation. Parmi eux, les grandes entreprises de l’industrie Nintendo et Microsoft.

La liste comprend des développeurs importants, de grande renommée, tels que Bandai Namco Entertainment, Capcom, SEGA, Bethesda, Electronic Arts et THQ Nordic. CD Projekt RED ne sera pas en reste non plus, car il assistera à l’événement, qui aura lieu près de 4 mois après le début de son très attendu projet Cyberpunk 2077.

En outre, il existe des entreprises dédiées aux accessoires pour PC, telles que Corsair, Omen, et d’autres plus axées sur la technologie, qui feront que cet événement attirera l’attention de nombreuses personnes et en attendra de nombreuses surprises.

Nous vous laissons avec la liste ci-dessous.

Confirmation des premières entreprises

Quand aura lieu la gamescom 2020?

Cette nouvelle édition devrait être célébrée à Cologne, en Allemagne, du 25 au 29 août. Comme vous pouvez le voir, il reste encore de nombreux mois, mais, compte tenu de ce qui s’est passé lors d’événements précédents, les fans du monde entier devraient attendre cette date, car ce sera le cas lorsque le gameplay ou les avancées de titres qui ne sont pas encore disponibles sont vus ou Ils n’ont même pas annoncé.

Il est important de dire que cette liste ne sera pas définitive, donc certaines absentes, comme la PlayStation, pourraient être ajoutées plus tard et partager ainsi leurs nouvelles avec les fans. D’un autre côté, les nouvelles consoles sont en route et il est probable que dans ces événements, les systèmes seront présents pour que les fans puissent les essayer, car il a déjà été confirmé que la PlayStation 5 et la Xbox Series X seront au Tokyo Game Show 2020, qui sera aura lieu à une date très proche de celle de la gamescom 2020. Nous vous tiendrons informés.

🎉 Les premiers exposants se sont inscrits à # gamescom2020! 🎉 pic.twitter.com/d96cHgAkPm

– gamescom (@gamescom) 5 mars 2020

Et vous, de quelles entreprises attendez-vous plus de nouvelles? Que pensez-vous devrait aller? Souhaitez-vous assister à cet événement? Dites-le nous dans les commentaires.

N’oubliez pas qu’ici, dans LEVEL UP, nous aurons une couverture de tout ce qui est annoncé dans cet événement. Pour le moment, vous pouvez consulter toutes les nouvelles qui s’y rapportent si vous consultez cette page.

Restez informé avec nous, dans LEVEL UP.

Source

.