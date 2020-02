Nintendo était “bien” avec Platinum libérant le Wonderful 101 Remaster sur d’autres plateformes

Dans une récente interview de 4Gamer traduite par Siliconera, le chef de PlatinumGames, Atsushi Inaba, a parlé d’obtenir la permission de Nintendo pour sortir The Wonderful 101: Remastered sur d’autres plateformes aux côtés de la version Switch. Étonnamment, Nintendo n’a eu aucun problème avec cela:

Je sais que c’est à une échelle complètement différente, mais c’est comme parler d’amener God of War sur d’autres plateformes. Mais ensuite Nintendo nous a dit que tout allait bien, juste comme ça. Et maintenant, il est possible que nous puissions publier The Wonderful 101 sur des plates-formes telles que PS4 et Steam si nous atteignons les objectifs extensifs du financement participatif.

Depuis cette interview, ces deux objectifs d’extension Kickstarter ont été atteints.

Inaba a ajouté à cela, expliquant comment The Wonderful 101 a été initialement développé en tant que titre secondaire pour la Wii U – ce qui signifie qu’il appartenait à Nintendo de décider s’il devait ou non être réédité:

Donc, jusqu’à ce que Nintendo dise d’en faire un pour le prochain matériel, nous ne serons pas en mesure de le publier, peu importe ce que nous demandons.

Quand Inaba a été interrogé par VGC sur la possibilité d’une multiplateforme Chaîne astrale libération, il a répondu en disant que c’était “finalement” l’appel de Nintendo, car ils détiennent les droits de publication.

Que pensez-vous du lancement du TW101 sur d’autres plateformes? Laissez un commentaire ci-dessous.

