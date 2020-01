[Nintendo Everything Podcast] – épisode # 62 – Le Pokémon Direct DLC Toxicity Spectacular!

Nous sommes de retour en selle avec le premier épisode régulier de 2020! Cette semaine sur NEP, nous couvrons le grand Pokémon Sword and Shield Direct, la réponse négative, et essayons de donner un sens à quelque chose quand nous n’avons pas vraiment de chien dans le combat. On parle aussi accidentellement un peu de Star Trek et Star Wars? Pourquoi? Oni Dino a probablement la pire prise que vous ayez jamais entendue impliquant Pokémon et Star Wars. Mais le «Grand argument Oni Dino x Galen de 2020» a déjà commencé avec la question incendiaire: Pokémon est-il désormais un jeu de service? Nous sommes sur les côtés opposés du ring, prêts à nous en sortir.

Si vous appréciez NEP, pensez à nous donner un avis 5 étoiles sur les podcasts Apple, alias iTunes. Il est extrêmement utile de nous exposer à de nouveaux auditeurs grâce à des algorithmes, nous apprécierions donc grandement votre aide. Merci de votre attention!

Horodatages:

02:40 – Journal d’aventure: The Witcher 3

13:21 – Journal des aventures: Star Ocean First Departure R

25:21 – Discussion Pokemon Direct! Remake de Mystery Dungeon! Pass d’extension DLC! Réaction du ventilateur! Fandom toxique!

1:08:15 – DLC supplémentaire

1:12:21 – Listener Mail: expériences uniques avec des jeux que nous n’oublierons jamais, même si les jeux n’étaient pas les meilleurs.

DLC supplémentaire:

Demandes de renseignements commerciaux et contact de l’auditeur

[email protected]gmail.com

#nintendopodcast #gamingpodcast #podcast

Bonus d’écoute: Aidez le spectacle à grandir et à nous soutenir en nous donnant ☆ 5 STAR ☆ avis iTunes! Je vous remercie!

Youtube

Podcasts Apple / iTunes: https://apple.co/2xLl0C5

Spotify: https://spoti.fi/2Gdgoch

Téléchargement direct

PocketCasts: https://pca.st/IQVa

Stitcher: https://bit.ly/30uxOZR

PlayerFM: https://bit.ly/2yfCu9P

ListenNotes: https://bit.ly/2SINTbG

PodTail: https://bit.ly/2yfDgDL

YouTube “Gayme marié” d’Oni Dino: https://bit.ly/2JK21xd

Twitter d’Oni Dino: @Oni_Dino

Insta d’Oni Dino: Oni__Dino

Twitter de Galen: @ mobius087

Insta de Galen: true_mobius

ÉNORME merci à Casque d’écoute pour la musique d’introduction de NEP! Découvrez-le sur soundcloud!

Fin de la chanson de I am Jemboy sur YouTube.

en relation