[Nintendo Everything Podcast] – épisode # 63 – Nintendo «a menti»: Smash Bros. Direct, Byleth backlash

Cette semaine sur NEP, nous couvrons le Super Smash Bros.Ultimate Direct et l’effondrement collectif du professeur. De plus, plus de conversations sur Star Ocean, Killer Queen Black et la nouvelle mignonne indie, Super Crush KO. De plus, la réponse de l’auditeur à la réclamation de Galen «Pokémon est un jeu en tant que service».

Horodatages:

07h00 – Journal d’aventure: Star Ocean: First Departure R, Killer Queen Black, Super Crush KO

48:01 – News: Byleth de Fire Emblem Three Houses rejoint Super Smash Bros.Ultimate en tant que combattant DLC # 5, Cuphead et plus; FE3H DLC 4: Ombres cendrées et loups cendrés,

1:21:59 – DLC supplémentaire

1:24:47 – Listener Mail: Pokemon DLC et jeux en tant que service et Galen mal

DLC supplémentaire:

