[Nintendo Everything Podcast] – épisode # 65 – Switch outsells SNES; Pokemon HOME? Plus comme Pokemon GROAN

Bonjour, mes beaux copains animaux! Cette semaine sur NEP, nous avons beaucoup de jeux à notre actif: Tokyo Mirage Sessions, Dragon’s Crown Pro et les impressions de Byleth de Smash. Ensuite, nous nous réjouissons de la beauté de ce nouveau commutateur Animal Crossing: New Horizons en édition limitée. Et la grande nouvelle de Switch qui vend le SNES en moins de 3 ans. Switch a-t-il vraiment réussi? C’est surréaliste. Surréaliste, les détails sont enfin publiés sur Pokemon HOME. C’est un sac mixte, et la plupart des réactions ont été moins que bonnes. Et quelques détails supplémentaires sur l’ouverture de Super Nintendo World à Universal Studios Japan à Osaka cet été.

Horodatages:

16:48 – Journal d’aventure: Impressions sur Byleth dans Smash.

23:36 – Journal d’aventure: Tokyo Mirage Sessions #FE Encore

36:30 – Fawnning sur la conception en édition limitée Animal Crossing Switch!

40:02 – Journal des aventures: Dragon’s Crown Pro sur PS4

51:12 – News: Événement Grasshopper Manufacture à Tokyo – No More Heroes 3 parle et Suda51 bonté! Plus les studios d’animation Kamikaze Douga, les personnes derrière la bande-annonce de NMH3 The Return des VGA 2019 et Batman Ninja.

1:00:55 – News: Les détails de Pokemon HOME sont révélés. Surprenant personne, c’est mélangé à négatif.

1:14:39 – News: Nintendo Financial Results. Le commutateur a déjà dépassé le SNES. Nintendo World à Osaka Universal Studios Japan. Diversifier les intérêts.

1:33:26 – DLC supplémentaire

1:43:34 – Courrier de l’auditeur: plus de Byleth!

DLC supplémentaire:

