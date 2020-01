Nintendo explique combien coûtera Pokemon Home

Aujourd’hui, Nintendo a annoncé que son programme de stockage en nuage pour Pokémon appelé Pokémon Home aura une version payante et gratuite. La version gratuite a une capacité maximale dérisoire de 30 Pokémon tandis que la version payante à 16 $ par an vous permettra d’en stocker jusqu’à 6 000.

Le service, qui doit être lancé en février, permettra aux joueurs de transférer leurs Pokémon de l’ancien système de stockage, Pokémon Bank, dans Pokémon Home et, finalement, les derniers jeux Pokémon sur Switch (tant que ces jeux prennent en charge ces Pokémon particuliers ). Ces transferts sont un aller simple, donc si vous prenez votre Growlithe de Pokémon Moon, par exemple, et le mettez dans Pokémon Sword, vous ne pourrez plus jamais le transférer à nouveau.

Nintendo rend le service gratuit pendant le premier mois afin que les joueurs puissent mettre de l’ordre dans leurs maisons Pokémon, mais après cela, ils devront payer 3 $ par mois ou jusqu’à 16 $ pour toute l’année afin d’obtenir tous les avantages.

Voici une ventilation de ce qui diffère entre les versions gratuite et payante de Pokémon Home:

Il existe trois façons d’échanger des Pokémon avec Home. Les premiers sont des Wonder Box qui permettent aux joueurs d’échanger des Pokémon mystères à des inconnus du monde entier. Les seconds sont des salles de commerce où jusqu’à 20 personnes se réunissent dans un hall et font des offres. Enfin, il y a le Global Trade System qui permet aux joueurs de demander des Pokémon spécifiques. Les abonnés payants obtiennent de meilleures versions de chacun d’eux. Ensuite, il y a la fonctionnalité Juge dont les joueurs exigeants auront vraiment besoin car c’est le seul moyen de vérifier la force d’un Pokémon avant de faire un échange.

Si vous voulez vraiment les collecter, la version payante pourrait être une évidence, mais pour le mettre en perspective, Switch Online, qui est également requis pour utiliser les fonctionnalités en ligne de Pokémon Sword and Shield, coûte déjà 20 $ par an. Les joueurs qui veulent tirer le meilleur parti des jeux devront effectivement payer près du double.

Bien sûr, pour d’autres, cela pourrait sembler un petit prix à payer pour enfin rapporter la plupart des Pokémon qu’ils ont patiemment élevés sur les jeux 3DS à la génération actuelle.

